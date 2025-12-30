کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز شاهد خروج ۷ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار بودیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۱۰۲ هزار واحد در سطح ۴ میلیون و ۲۱ هزار واحد ایستاد شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش بیش از ۲۵ هزار واحدی همراه شد؛ امروز حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی ۵۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون برگه سهم با ارزش معاملاتی ۱۹ هزار و ۵۰۲ میلیون تومان ثبت شد.

او افزود: امروز سرانه خرید ۴۶ میلیون تومان سرانه فروش ۹۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ثبت شد و شاهد خروج ۷ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار بودیم؛ ۹۰ درصد بازار یعنی ۷۴۳ نماد در بازده منفی و ۱۰ درصد بازار یعنی ۸۲ نماد مثبت به کار خود پایان دادند؛ امروز صنعت بانک‌ها شاهد بیشترین میزان خروج نقدینگی بود.

آسایش اظهار کرد: امروز چندین مورد از جمله کاهش نرخ ارز، رد شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵، ریسک‌های سیستماتیک و... باعث افزایش عرضه‌ها، افزایش فشار فروش و منفی شدن بازار شد؛ البته که نباید فراموش کرد نوسان بخشی از ذات بازار‌های مالی است و این اصلاح پیش از این هم پیش بینی شده بود.