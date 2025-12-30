رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به عرضه گسترده برنج هندی طی یک هفته اخیر، قیمت روند کاهشی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: طی یک هفته عرضه برنج هندی بصورت گسترده در شبکه توزیع در حال انجام است که این امر منجر به روند کاهشی قیمت شده است، هرچند در خصوص برنج پاکستانی کماکان مشکلات توزیع ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه برنج هندی چالشی نداریم، افزود: در حال حاضر سهمیه قابل توجهی در خصوص برنج هندی در اختیار ما گذاشته شده است و به میزان نیاز در اختیار واحدهای صنفی قرار می دهیم. از این رو پیش بینی می شود که طی یک هفته آینده برنج هندی به نرخ منطقی خود برسد، کمااینکه در طول یک هفته گذشته از ۱۸۰ هزار به ۱۵۷ هزارتومان کاهش یافته است.

کنگری با اشاره به توزیع قطره چکانی روغن در بازار بیان کرد: محدودیت عرضه روغن موجب شده تا محصول با قیمت های نامتعارفی به فروش برسد که با توجه به نزدیک بودن ایام ماه رمضان، پیگیری هایی در این خصوص انجام شده که خوشبختانه مواد اولیه رسیده و طی روزهای آتی عرضه خواهد شد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: علی رغم آنکه قیمت مصوب روغن یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان درج شده است، اما بدلیل کمبود نظارت بالای ۲ میلیون تومان از سوی کارخانه وارد شبکه توزیع می شود که در نهایت این امر جرایم سنگین برای واحدهای صنفی را به همراه دارد، از این رو نظارت باید از مبدا صورت بگیرد تا با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از این چالش عبور کنیم.

برنج هندی کیلویی ۵۸۰۰۰تومان رو کردید ۱۵۸۰۰۰ تومان . چطور و چقدر راحت سر مردم رو کلاه می‌گذارید
