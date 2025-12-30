باشگاه خبرنگاران جوان؛ تفاهمنامه همکاری مشترک بین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.
موضوع این تفاهمنامه، ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذاری، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی، اﺟﺮایی و ﺗﻮﺳﻌﻪای و ارزش آن ۲۵ هزار میلیارد ریال است که با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و صدیف بیکزاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
این همکاری مشترک با محوریت سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای، عمرانی، خدماتی، لجستیکی و رفاهی مرتبط با مجموعه نمایشگاههای بینالمللی است و هدف آن ارتقای استاندارد خدماترسانی، افزایش ظرفیت عملیاتی، افزایش ضریب رفاهی و خدماتی برای مشارکتکنندگان داخلی و بینالمللی، توسعه فضاهای پشتیبان و تجاری، افزایش بهرهوری اقتصادی و ارزش افزوده برای هر دو طرف است.
بر اساس این تفاهم نامه، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی گسترده ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎیشگاهی، ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، پروژهﻫﺎی ﻋﻤﺮانی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذاریﻫﺎی پیشران ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهگیری از ﺗﻮان ﻓنی، ﻣﺪﻳﺮﻳتی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﻳﻜﺪیگر، چارچوب ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ خواهند کرد.
در این تفاهمنامه، دو طرف تاکید دارند که ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺸﺘﺮک در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذاریﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻢاﻓﺰایی ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮای پروژهﻫﺎ، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و ﻛﻤک ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.