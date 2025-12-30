باشگاه خبرنگاران _ سیده نسترن حسن آبادی؛ ایلیات معاون امور عمرانی استاندار سمنان گفت: باتوجه به شرایط جوی، کاهش محسوس دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و بانک‌های استان سمنان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهند بود.

ایلیات با اشاره به نقش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در شرایط فعلی گفت: کلیه دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شرکت‌های گاز، برق، آب، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط موظف‌اند با آمادگی کامل و هماهنگی مستمر، نسبت به تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام کرده و از بروز هرگونه اختلال در ارائه خدمات حیاتی جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات ضروری اتخاذ شده است، افزود: این تعطیلی شامل تمامی مراکز دولتی و عمومی استان می‌شود، اما مراکز درمانی، امدادرسان، خدمات‌رسان، واحد‌های انتظامی، دستگاه‌های عملیاتی و شعب کشیک بانک‌ها از این تعطیلی مستثنا بوده و طبق برنامه‌های تعیین‌شده به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع تأکید کرد و افزود: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تصمیمات اتخاذ شده را از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی کنند تا از هرگونه ابهام یا دوگانگی در اطلاع‌رسانی به مردم جلوگیری شود.

در راستای مدیریت مصرف بهینه انرژی، نسبت به تنظیم ترموستات موتورخانه و سیستم‌های گرمایشی در پایین‌ترین سطح مجاز، با رعایت دمای حداقلی آسایش، اقدام کنند.