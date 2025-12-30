سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تأکید این سازمان بر لزوم قرار داشتن فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی در وضعیت آمادگی عملیاتی در شرایط نامساعد جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اخوان اظهار داشت: در پی هشدارهای پیشین سازمان هواپیمایی کشوری درباره تشدید شرایط نامساعد جوی و کاهش دما، از فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و واحدهای عملیاتی خواسته شده است با اجرای اقدامات پیشگیرانه، آمادگی کامل خود را برای تداوم ایمن عملیات پروازی حفظ کنند.

وی افزود: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی کشور درباره تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله استقرار تیم‌های ایمنی باند، اجرای کامل عملیات زمستانی، صدور و به‌روزرسانی اطلاعیه‌های مرتبط با وضعیت سطوح پروازی، افزایش هماهنگی میان واحدهای مراقبت پرواز و مراکز کنترل فضای کشور و اطمینان از آمادگی تجهیزات کمک‌ناوبری در فرودگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اخوان تصریح‌کرد: همچنین شرکت‌های هواپیمایی و ارائه‌دهندگان خدمات فرودگاهی موظف شده‌اند ضمن رعایت دقیق دستورالعمل‌های عملیاتی در شرایط نامساعد جوی، آمادگی لازم برای انجام عملیات یخ‌زدایی هواپیماها و مدیریت تردد در اپرون‌ها، به‌ویژه در شرایط کاهش دید را فراهم کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اولویت ایمنی پروازها، خاطرنشان کرد: مدیران فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی موظفند تمامی رویدادهای مرتبط با کاهش سطح سرویس‌دهی را مطابق مقررات اطلاع‌رسانی کرده و در صورت لزوم، تصمیمات لازم درخصوص تأخیر یا لغو پروازها را اتخاذ کنند.

اخوان در پایان از مسافران خواست پیش از برنامه‌ریزی سفر و عزیمت به فرودگاه، از آخرین وضعیت پرواز خود اطلاع حاصل کنند و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، از طریق تماس با شرکت هواپیمایی مربوطه، شماره تلفن ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ و شماره ۹۶۳۳۰ اطلاعات پرواز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، وضعیت پرواز خود را پیگیری کنند.

منبع: سازمان هواشناسی

برچسب ها: شرایط جوی ، لغو پرواز
خبرهای مرتبط
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره لغو یا تاخیر برخی پرواز‌ها
فرود اضطراری هواپیمای تهران به بندرعباس در یزد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
واکنش وزیر نفت به استعفای خود
مصرف گاز به ۶۳۹ میلیون متر مکعب رسید
افزایش ۲۵ برابری قیمت آب و گاز در برابر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی+ فیلم
آخرین اخبار
مصرف گاز به ۶۳۹ میلیون متر مکعب رسید
واکنش وزیر نفت به استعفای خود
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
افزایش ۲۵ برابری قیمت آب و گاز در برابر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی+ فیلم
ادامه فراخوان اصناف برای مالیات بر ارزش افزوده متوقف شد
وزارت جهاد کشاورزی: میزان عرضه روغن بیش از نیاز کشور است
ناگفته‌های فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت
برنامه ریزی برای تولید ۱۰۰ هزار بشکه در روز / ظرفیت تولید پتروشیمی به ۵.۹ میلیون تن رسید
پردرخواست‌ترین و پرشکایت‌ترین بانک‌ها کدامند؟
روند خروج کامیون‌ها از مرز آستارا رو به بهبود است/ کارت‌های بازرگانی دلیل اصلی صف‌های طولانی کامیون
۱۶ کریدور ریلی و جاده‌ای در حال تکمیل است/ تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات شرکت ساخت
استفاده از هوش مصنوعی در تحقیقات گیاه‌پزشکی ضروری است
محدودیت عرضه اراضی مسکونی با توقف اجرای ماده ۵۰
سه تصمیم کلیدی سران قوا برای تسهیل امور مالیاتی اصناف و مشاغل کشور
لزوم آمادگی فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها در شرایط نامساعد جوی
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ دی ماه
قیمت برنج هندی کاهشی شد/ توزیع قطره چکانی روغن در بازار
رکورد تولید ۱۰۰ درصدی پتروشیمی در کشور
تحویل روزانه ۶۵ میلیون لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌ها
سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریالی در حوزه نمایشگاه‌های کشور
اصلاح شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۹ همت عبور کرد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا سال آینده نصب می‌شود/ کاهش ناترازی برق
تشکیل فدراسیون صادراتی سبد تولیدات دانش‌بنیان
ارز خدماتی از ۱۵ دی با نرخ بازار تجاری محاسبه می‌شود
ریزش بیش از ۱۰۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
۱۴۲ کشور مقصد صادرات و ۱۰۵ کشور فروشنده کالا به ایران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ دی ماه ۱۴۰۴
فردا حراج سکه ضرب ۱۴۰۴ در مرکز مبادله برگزار می‌شود
اجرای عملیات راهداری زمستانی در ۱۷ استان کشور طی بارش‌های اخیر
آغاز عرضه رسمی سیمکارت‌های «سری به‌یادماندنی» همراه اول