شیائومی ساعت هوشمند جدید خود را که از نظر عملکرد و مشخصات جزو بهترین‌ها است، معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آخرین نسخه ساعت شیائومی واچ ۵ دارای قاب استیل ضد زنگ و شیشه ضد خش است. ابعاد آن ۴۷ در ۴۷ در ۱۲.۳ میلی‌متر، وزن آن ۵۶ گرم و مقاومت آن در برابر آب و گرد و غبار تا فشار ۵ اتمسفر است.

صفحه نمایش ۱.۵ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۴۸۰ در ۴۸۰ پیکسل، روشنایی تا ۱۵۰۰ نیت و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۱۲ پیکسل در اینچ است. صفحه نمایش توسط کریستال یاقوت کبود ضد خش محافظت می‌شود.

این ساعت با سیستم عامل HyperOS 3 کار می‌کند و از پردازنده Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 بهره می‌برد. این ساعت با دستگاه‌های هوشمند مختلف اندروید و iOS سازگار است.

این ساعت دارای بلندگوهایی برای گوش دادن به موسیقی و دریافت اعلان‌ها، حسگرهایی برای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون و برنامه‌هایی برای نظارت بر تناسب اندام، الگوهای خواب و شمارش گام‌های روزانه است.

شیائومی آن را به سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای، تراشه NFC برای پرداخت‌های بدون تماس و باتری لیتیوم-پلیمری ۹۳۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده است. این ساعت در دو رنگ اصلی نقره‌ای و خاکستری عرضه خواهد شد و قیمت آن از حدود ۲۴۰ یورو شروع می‌شود.

منبع: gsmarena

برچسب ها: شیائومی ، ساعت شیائومی ، ساعت هوشمند ، ساعت مچی
خبرهای مرتبط
آموزش اتصال ساعت و مچ‌بند شیائومی به گوشی‌
مشخصات کامل ساعت هوشمند Realme Watch S Pro لو رفت
شرکت موتورولا با عرضه ۳ ساعت هوشمند به بازار بر می‌گردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زایمان سالم موش‌های چینی که از فضا بازگشتند
هوش مصنوعی بومی دقت تشخیص سرطان سینه را در ماموگرافی افزایش داد
آخرین اخبار
هوش مصنوعی بومی دقت تشخیص سرطان سینه را در ماموگرافی افزایش داد
زایمان سالم موش‌های چینی که از فضا بازگشتند
درمانی نوآورانه برای صرع که حافظه را بازیابی و از تشنج جلوگیری می‌کند
رسیدن یک ابر پلاسمای خورشیدی به زمین در شب سال نوی میلادی
شناسایی روش‌های مؤثر جدید برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا
اطلاعیه OpenAI برای جذب یک مدیر ارشد با حقوق ۵۵۵۰۰۰ دلار
هشدار فوری در مورد شیوع قارچ کشنده مقاوم در برابر دارو در ۶۱ کشور
نتایج تکان دهنده یک مطالعه در مورد پایان جهان
ویژگی‌های کلیدی ساعت جدید شیائومی
کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی؛ آیا قانون تثبیت ظرفیت پزشکی لغو می‌شود؟
درمان سوختگی با روش‌های سنتی و دارو‌های محلی، علمی نیست + فیلم
حذف آزمون هماهنگ پایه ششم و بازگشت گواهی‌نامه پایان دوره ابتدایی
تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس قوه قضاییه
برگزاری امتحانات نهایی قطعی است/ تصمیم‌گیری درباره امتحانات داخلی با شورای مدارس
تأمین کتاب‌های درسی برای ۸۳ هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه در کشور