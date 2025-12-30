باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آخرین نسخه ساعت شیائومی واچ ۵ دارای قاب استیل ضد زنگ و شیشه ضد خش است. ابعاد آن ۴۷ در ۴۷ در ۱۲.۳ میلیمتر، وزن آن ۵۶ گرم و مقاومت آن در برابر آب و گرد و غبار تا فشار ۵ اتمسفر است.
صفحه نمایش ۱.۵ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۴۸۰ در ۴۸۰ پیکسل، روشنایی تا ۱۵۰۰ نیت و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۱۲ پیکسل در اینچ است. صفحه نمایش توسط کریستال یاقوت کبود ضد خش محافظت میشود.
این ساعت با سیستم عامل HyperOS 3 کار میکند و از پردازنده Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 بهره میبرد. این ساعت با دستگاههای هوشمند مختلف اندروید و iOS سازگار است.
این ساعت دارای بلندگوهایی برای گوش دادن به موسیقی و دریافت اعلانها، حسگرهایی برای اندازهگیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون و برنامههایی برای نظارت بر تناسب اندام، الگوهای خواب و شمارش گامهای روزانه است.
شیائومی آن را به سیستمهای ناوبری ماهوارهای، تراشه NFC برای پرداختهای بدون تماس و باتری لیتیوم-پلیمری ۹۳۰ میلیآمپر ساعتی مجهز کرده است. این ساعت در دو رنگ اصلی نقرهای و خاکستری عرضه خواهد شد و قیمت آن از حدود ۲۴۰ یورو شروع میشود.
منبع: gsmarena