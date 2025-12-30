باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش کلی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور در دو بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۳ و همچنین از ابتدای ۱۴۰۴ تا آخر آبان سال جاری منتشر شد.

طبق گزارش ارائه شده، بانک ملی در هر دو مقطع، پُردرخواست‌ترین بانک محسوب می‌شود. بانک ملی امسال طی هشت ماه، ۲۲۸ درخواست داشته که تاکنون به ۲۲۵ درخواست پاسخ داده است. این بانک همچنین ۱۷ شکایت در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته است.

بانک سپه پس از بانک ملی، رتبه دوم را در تعداد درخواست‌ها دارد. بانک سپه در عین حال، پرشکایت‌ترین بین بانک‌ها هم هست. چون از اول فروردین تا آخر آبان ۱۴۰۴، ۲۶ درخواست از شهروندان دریافت کرده که اگرچه به همه آنها پاسخ داده، اما حدود ۵۰ درصد پاسخ‌ها به دلایل مختلف مثل ناکافی بودن یا غیرمرتبط بودن پاسخ، با شکایت شهروندان مواجه شده است.

منبع: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات