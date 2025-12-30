باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد شمسی در خصوص فرآیند فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از این فروش در شرایط کنونی توضیح داد: نفت طی قرارداد‌هایی به فروشنده‌های نفت تحویل می‌شود و آنها باید پول ناشی از فروش نفت را به سیستم بانکی کشور پرداخت کنند.

وی ادامه داد: فروشنده باید پول را به کارگزار مورد تأیید بانک مرکزی در آن بانک عامل پرداخت کند، وقتی کارگزار مورد تأیید بانک مرکزی به بانک عامل گزارش دریافت وجوه را می‌دهد، بانک عامل به شرکت ملی نفت گزارش می‌دهد که وجه واریز شد؛ ما این واریزی را با بانک مرکزی چک می‌کنیم و در نهایت برای ما مسجل می‌شود که پول حاصل از صادرات نفت وصول شده و پول حاصل از فروش نفت، در حساب مربوطه در بانک عامل موجود است.

تقسیم کار وزارت نفت و بانک مرکزی در فروش نفت

مدیر امور مالی شرکت ملی نفت تأکید کرد: بنابراین ما در شرکت ملی نفت ایران، نفت را صادر کرده و پیگیری می‌کنیم تا پول حاصل از صادرات، به کارگزار وابسته به بانک عاملی که بانک مرکزی مشخص کرده، واریز شود و پس از واریز، رسید مربوطه را از بانک عامل دریافت می‌کنیم؛ اما اینکه بعد از این مرحله، پول نفت چه می‌شود و باید در چه بخش‌هایی تزریق یا هزینه شود، در اختیارات و مسئولیت شرکت ملی نفت و وزارت نفت نیست.

شمسی افزود: در تقسیم کاری که در سطح ساختار اقتصادی کشور صورت گرفته، نفت را ما صادر می‌کنیم، معامله را ما انجام می‌دهیم و تأییدیه واریز را از بانک‌های عاملی می‌گیریم که ماهانه از سوی بانک مرکزی به ما معرفی می‌شوند و در نهایت بر اساس تأییدیه این بانک‌ها، با بانک مرکزی تسویه می‌کنیم.

وی تصریح کرد: طی یک سال اخیر، نسبت به پنج سال قبل، ما بهترین ثبت رکورد‌ها را در مباحث مختلف مرتبط با صادرات نفت داشتیم.

کاهش تخفیف فروش نفت ایران

مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ادامه داد: در مقدار صادرات نفت، ما در این یکسال بیشترین حجم صادرات روزانه نفت را به ثبت رساندیم و در خصوص مقدار تخفیف‌ها، کمترین میزان تخفیف‌ها در صادرات نفت ایران طی ۵ سال اخیر را، در این یک‌سال گذشته داشته‌ایم و به میزان قابل توجهی، میزان تخفیف فروش نفت ایران کم شده است.

شمسی تصریح کرد: در خصوص دوره وصول ارز حاصل از فروش محموله‌ها، به جرأت می‌توانم بگویم که بازه زمانی وصول ارز حاصل از صادرات بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و ما دریافتی بهتری از صادرات نفت داریم.

اختلالی در فروش و وصول درآمد‌های نفتی نداریم

وی افزود: با تمام شرایط خاصی که داریم، از جمله اینکه تحریم‌ها بیشتر شده، شرایط تجارت سخت‌تر شده، رقبا قوی‌تر شده‌اند و قیمت جهانی نفت هم کاهش قابل توجهی داشته؛ مقدار تخفیف صادرات نفت ایران کمتر شده و در مجموع عملکرد وزارت نفت در یک‌سال اخیر در زمینه شاخص‌های مختلف مربوط به صادرات نفت و دریافت پول آن بهتر شده است.

مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: در خصوص وصول مبالغ و ارزش نفت صادرشده، عملکرد وزارت نفت بسیار از قبل بهتر بوده و در واقع هیچ گونه خللی در این زمینه نداریم.

وصول پول نفت در نیمی از زمان قانونی محقق می‌شود

شمسی ادامه داد: بر اساس رویه، شرکت‌هایی که در روند فروش نفت ایران شراکت دارند، یک بازه زمانی طبق قرارداد برای تسویه حساب پول نفت فرصت دارند؛ اما تمامی پول حاصل از فروش نفت ایران در حال حاضر، در مدت زمانی کمتر از آن انجام می‌شود؛ در واقع در نیمی از زمان قانونی وصول درآمد‌های نفتی، پول حاصل از صادرات نفت وصول می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مثل هر معامله‌ای گاهی وجوهی هست که باید در سررسید قانونی تعیین شده‌ای وصول شود، اما در حالت کلی، نفتی نیست که به‌فروش برسد، اما پولش وصول نشود.

جبران اثر کاهش قیمت‌های جهانی با دو اقدام شاخص

مدیر امور مالی شرکت ملی نفت در پایان یادآور شد: قیمت جهانی نفت در ماه‌های اخیر حدود ۲۱ درصد نسبت به دوره‌های قبلی کاهش یافته که رقم قابل ملاحظه‌ای است، اما وزارت نفت با افزایش حجم صادرات و کاهش تخفیف‌ها، تاحدودی کاهش قیمت‌ها را جبران کرده‌ایم و اگرچه درآمد‌های نفتی ایران از کاهش قیمت جهانی مثل تمامی کشور‌های صادرکننده نفت متأثر شده، اما با این اقدامات، این اثرپذیری را کاهش داده‌ایم.

منبع: شانا