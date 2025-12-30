رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تجدیدنظر شورای عالی هماهنگی سران قوا در ادامه فراخوان اصناف برای الحاق به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اتخاذ چند تصمیم در شورای عالی هماهنگی سران قوا برای کاهش تکالیف مالیاتی اصناف خبر داد.

بر این اساس، ادامه فراخوان همه فعالان اقتصادی برای پیوستن به اعتبار مالیاتی ارزش افزوده (عدم پذیرش صورت‌حساب کاغذی از اول دی ماه) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

دومین مصوبه سران قوا در این خصوص، تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی بوده است.

به گفته سبحانیان، سومین مصوبه شورای عالی سران قوا در راستای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف، تمدید امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی مشاغل و اصنافِ فراخوان شده در سامانه مؤدیان تا یک سال آینده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تورابخدا درآمدم کلا از یک مغازه اجاره‌ای هست درآمد دیگری ندارم یه قانونی بگذارید دیگه مالیات ندم ماهی ۲۵میلیون می‌گیرم بعد سالی ۲۵میلیون مالیات می‌گیرند خواهشا رسيدگي کنيد بخاطر خدا
۱
۵
پاسخ دادن
United States of America
Bmsoq20
۲۱:۱۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پیمان‌کاران دلال که حقوق کارگران پیمانکاری را می‌خورند حذف کنید. بعد از شهید رئیسی دنبال نشد
۰
۵
پاسخ دادن
