پخش موسیقی دریاچه قو از رادیوی روز قیامت روسیه پس از حمله پهپادی به اقامتگاه پوتین، زنگ خطر احتمال انتقام مسکو را به صدا درآورد.

ایستگاه رادیویی مشهور روسیه، UVB-۷۶ که به «رادیو روز قیامت» شهرت دارد، اقدام به پخش موسیقی کلاسیک «دریاچه قو» (که در تاریخ این کشور نشانه تحولات بزرگ یا وضعیت اضطراری است) اثر چایکوفسکی کرد.

پخش این موسیقی معنادار، تنها یک روز پس از حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در استان «نووگورود» آغاز شد؛ اقدامی که پیش‌بینی‌ها درباره واکنش تند و خشن روسیه به این «رفتار تروریستی کی‌یف» را تقویت کرده است.

این ایستگاه که از دهه ۷۰ میلادی فعال است، به دلیل پخش ممتد صدای وزوز، به «وزوزکن» (The Buzzer) معروف شده است. تصور می‌شود این رادیو بخشی از سیستم ارتباطات اضطراری دوران شوروی باشد که همچنان برای مقاصد نظامی و اطلاعاتی فوق‌سری استفاده می‌شود. فعالیت این ایستگاه معمولا در زمان تنش‌های ژئوپلیتیک افزایش می‌یابد.

شامگاه گذشته، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: «در شب ۲۸ به ۲۹ دسامبر، کی‌یف با ۹۱ پهپاد حمله‌ای تروریستی را علیه اقامتگاه رئیس‌جمهور روسیه در استان نووگورود (شمال مسکو) ترتیب داد که توسط پدافند هوایی خنثی شد.»

شایان ذکر است که پخش موسیقی «دریاچه قو» در شوروی سابق به طور سنتی زمانی اتفاق می‌افتاد که حادثه‌ای عظیم ملی یا تغییر قدرت در حال وقوع بود.

منبع: آر تی