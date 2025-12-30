باشگاه خبرنگاران جوان - «پراشانت سری‌کومار»، مرد ۴۴ ساله هندی‌تبار، در حالی جان خود را در ادمونتون کانادا از دست داد که به گفته خانواده‌اش، بیش از هشت ساعت در بخش انتظار اورژانس رها شده بود. انتشار ویدیوی همسر پراشانت که در کنار پیکر بی‌جانش از بی‌توجهی کادر درمان می‌گوید، احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار کرده است.

اما مرگ تلخ این پدر سه فرزند آن هم پس از ساعت‌ها انتظار در صف پذیرش اورژانس یک بیمارستان در کانادا، تنها گوشه‌ای از حقایقی است که ورای هیاهو‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای در این کشور آمریکای شمالی وجود دارد.

یک افتضاح کامل در اورژانس بهشت!

نظام پزشکی در کانادا بر اساس یک سیستم عمومی و غیرمتمرکز توسط دولت تأمین مالی می‌شود. اما همین مساله باعث شده مردمی که برای درمان به بیمارستان‌های تحت پوشش خدمات دولتی مراجعه می‌کنند، در صف‌های طولانی پذیرش گرفتار شوند.

این مساله باعث شده تا هر سال آمار‌های خیره کننده‌ای از بیمارانی منتشر شود که به دلیل معطلی بیش از حد در صف‌های طولانی، بدون معاینه اورژانس را ترک می‌کنند.

طبق آمار‌های رسمی تنها در فاصله زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ (۱۲ ماه) یک میلیون و ۳۰۰ هزار کانادایی پس از ثبت نام در اورژانس بیمارستان‌های این کشور برای معاینه شدن توسط پزشک، بدون اینکه توسط هیچ پزشکی دیده شوند، اورژانس را ترک کرده‌اند.

در جدیدترین آمار‌ها که سازمان «کانادایی‌ها برای اطلاعات پزشکی» منتشر کرده است، سال گذشته میلادی حدود ۵۰۰ هزار بیمار کانادایی چنین سرنوشتی داشتند و عطای بیمارستان‌های کانادا را به لقایش بخشیده‌اند.

مرگ تلخ پراشانت سری‌کومار پس از هشت ساعت انتظار در اورژانس یک بیمارستان در ادمونتون کانادا، نمونه عینی از وضعیت وخیم نظام درمانی در این کشور است.

اختلاف طبقاتی در کعبه آمال غرب‌گرایان

گسترش فقر و تعمیق شکاف طبقاتی، از دیگر معضلاتی است که خصوصا در سال‌های اخیر، زندگی تعداد قابل توجهی از کانادایی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

طبق گزارش جدید اداره آمار کانادا، اختلاف درآمد میان فقیرترین و ثروتمندترین خانواده‌های کانادایی در ابتدای سال ۲۰۲۵ به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.

براساس این گزارش که داده‌های آن در رسانه دولتی CBC News منتشر شده است، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، درآمد خانوار‌هایی که جزو ۲۰ درصد بالای درآمدی هستند، به‌طور میانگین ۷.۷ درصد افزایش یافته است. اما درآمد خانواده‌اهای فقیر حتی به نسبت به سال قبل حدود ۷ دهم درصد کمتر هم شده است.

شکاف طبقاتی در کانادا در حالی است که سازمان «بانک‌های غذای کانادا» تخمین می‌زند که ۲۵ درصد از کانادایی‌ها به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینه دو یا چند قلم از اقلام ضروری زندگی، زیر خط فقر قرار می‌گیرند.

گزارش این سازمان غیر دولتی اختلاف بسیاری با آمار دولتی کانادا (سازمان آمار کانادا) دارد که تعداد افراد فقیر در این کشور را ۴ میلیون نفر اعلام کرده است. بر طبق گزارش سازمان بانک‌های غذای کانادا ۱۰ میلیون نفر از ۴۰ میلیون کانادایی با بحران فقر مواجه هستند که از هر چهار کنادایی یک نفر را شامل می‌شود.

وای اگر «سری‌کومار» در ایران بود!

«اگر مرگ پدر یک خانواده آن هم پس از ۸ ساعت انتظار در اورژانس یک بیمارستان، در ایران رخ می‌داد رسانه‌هایی مثل اینترنشنال و من و تو چه برخوردی با آن داشتند؟»

این سوال که را یکی از هموطنان ساکن در کانادا در صفحه مجازی خود طرح کرده است، اشاره به واقعیاتی دارد که این روز‌ها به وفور در فضای مجازی و رسانه‌های فارسی زبان معاند با آن روبه‌رو هستیم.

این خانم هموطن پس از شرح ماجرای غم انگیز مرگ «پراشانت سری‌کومار» خطاب به غرب‌گرایان و جریان‌های خود تحقیر می‌گوید: «واقعا اگر این مورد در ایران پیش می‌آمد چه برسر آن بیمارستان، پزشکان، پرستاران و... می‌آوردید؟ آیا آن مجموعه را به خاک و خون نمی‌کشیدید؟ آبرو برای کل ایران نمی‌گذاشتید!».

در سال‌های گذشته تبلیغات دور از واقعیتی پیرامون کشور کانادا از سوی جریان‌های خود تحقیر صورت می‌گیرد. تا به آنجا که گاه از این کشور با عنوان بهشت روی زمین یاد می‌کنند. اما مرگ تلخ سری‌کومار نشان می‌دهد که کانادا حداقل از حیث بیمارستان‌هایش مورد مطلوبی برای مهاجرت نیست.

منبع: فارس