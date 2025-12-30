کادر فنی تیم ملی فوتسال ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی تیم‌ملی فوتسال اعزامی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال و کادر فنی او بعد از بررسی مسابقات هفته ۲۱ لیگ برتر فوتسال این ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواندند:

 باقر محمدی، مهدی رستمی‌ها، بهزاد رسولی، محمد مهدی اسماعیل‌پور

محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، سوران بالکانه

مسعود یوسف، مهدی کریمی، مسلم اولاقباد، سجاد یوسف‌خواه

سالار آقاپور، علی خلیلوند، مهدی مهدی‌خانی، محمدحسین بازیار

حسین طیبی، سعید احمدعباسی، بهروز عظیمی، امیرحمزه صدیق زاده

این بازیکنان بعد از برگزاری مسابقات هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال در ۱۵ دی‌ماه برای حضور در اردوی متصل به اعزام به جام ملت‌ها در مرکز ملی فوتبال حاضر خواهند شد.

تیم ملی فوتسال در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های ملی افغانستان، عربستان سعودی و مالزی هم‌گروه است. هجدهمین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم از ۷ تا ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی اندونزی برگزار می‌شود.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: فدراسیون فوتسال ، شمسایی
خبرهای مرتبط
وقتی فوتسال فراموش می‌شود/ چرا متمول‌ها به سراغ سالن نمی‌آیند؟
قرارداد شمسایی با فدراسیون فوتبال امضا شد
اعزام تیم ملی مطابق مقررات کمیته ملی المپیک بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عمری جراحی شد/ دوری ۶ هفته‌ای بازیکن پرسپولیس
شمسایی ۲۰ ملی‌پوش را به اردو فراخواند
آخرین اخبار
عمری جراحی شد/ دوری ۶ هفته‌ای بازیکن پرسپولیس
شمسایی ۲۰ ملی‌پوش را به اردو فراخواند
پرسپولیس فاتح دربی پایتخت/ استقلال باز هم دربی را نبُرد
لیگ امسال کیفیت آن چنانی نداشته است/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی با ۲ میلیاردی تفاوتی ندارد
ترکیب تیم‌های فوتبال تراکتور و ملوان اعلام شد
بیانیه هیأت مدیره باشگاه تراکتور پس از جلسه با وزیر ورزش
محکومیت سه ورزشکار به علت دوپینگ
رد شکایت باشگاه سپاهان از خیبر خرم‌آباد
استقلال – سپاهان در آسیا مشروط شد
انصافی: اگر تغییر رخ ندهد، استقلال شانس قهرمانی را از دست می‌دهد
ورزشکار آمریکایی خوراک کوسه شد
پایانی بر التهاب سکو ها؛ 4 مدیر به خط شدند
حریفان استقلال و سپاهان در آسیا مشخص شدند
باشگاه عراقی جذب هافبک ایرانی را تکذیب کرد
مدیرعامل تراکتور: بی‌احترامی در ورزشگاه‌ها خط قرمز همه باشگاه‌ها است
دنیامالی: هر باشگاهی خارج از چهارچوب رفتار کند با جرائم سخت مواجه می‌شود
تاج: اگر شعار نژادپرستانه سر داده شود داور بازی را متوقف می‌کند
صعود مردان پینگ پنگ ایران در آخرین رده بندی سال ۲۰۲۵
آاس رم ۳ - ۱ جنوا/ استقبال از آقای اسطوره در پایتخت با ۳ گل + فیلم
صعود حریف ایران در جام جهانی به دور حذفی جام ملت‌های آفریقا + فیلم
خروجی‌های پرسپولیس مشخص شدند
بازیکن جوان شمس آذر سرخپوش می‌شود
پرسپولیس با جذب ۲ بازیکن مدعی اول قهرمانی می‌شود
تراکتور - ملوان/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال شکار قو در تبریز