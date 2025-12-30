نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنان مبتلا به اختلال خوردن، بیشتر احتمال دارد فرزندانی داشته باشند که از آسم و خس‌خس سینه رنج می‌برند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محققان گزارش دادند که اختلالات خوردن با ۲۶ درصد افزایش خطر آسم در سنین مدرسه و ۲۵ درصد خطر خس خس در سن پیش دبستانی مرتبط است.

به گفته محققان، ارزیابی اختلالات خوردن باید بخشی از مراقبت‌های بهداشتی دوران بارداری باشد.

تیم تحقیقات به سرپرستی «ماجا پوپوویچ»، محقق اپیدمیولوژی از دانشگاه تورین در ایتالیا، نتیجه گیری کرد: «نیاز به گنجاندن اختلالات خوردن مادر در تحقیقات در مورد عوامل خطر تنفسی در اوایل زندگی و ادغام غربالگری اختلال خوردن و حمایت در مراقبت‌های بهداشتی مادر برای بهبود پیامد‌های تنفسی در فرزندان وجود دارد».

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های هفت مطالعه اروپایی قبلی را که شامل تقریباً ۱۳۱۵۰۰ جفت مادر / کودک بود، گردآوری کردند.

به گفته محققان، بین ۱ تا ۱۷ درصد از زنان قبل از بارداری، بسته به مطالعه، اختلال خوردن داشتند.

به همین ترتیب، بین ۲ تا ۱۸ درصد از فرزندانشان از آسم در سنین مدرسه و ۲۱ تا ۵۰ درصد از خس خس پیش دبستانی رنج می‌بردند.

به گفته محققان، اختلالات خوردن با افزایش خطر ابتلاء به آسم و خس خس سینه در میان کودکان مرتبط است.

با این حال، تیم بر این باور است که اختلالات خوردن و استرس مرتبط با آن ممکن است بر رشد ریه جنین در زمان بارداری تأثیر بگذارد، زیرا قبلاً با افزایش خطر وزن کم هنگام تولد و زایمان زودرس مرتبط بوده است.

منبع: مهر

