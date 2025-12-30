سازمان گمرکات سوریه از توقف ۲۴ ساعته فعالیت تمامی گذرگاه‌های مرزی میان این کشور و ترکیه از صبح چهارشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان کل بنادر و گمرکات سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعالیت در تمامی گذرگاه‌های مرزی با ترکیه به مدت ۲۴ ساعت به‌طور موقت متوقف خواهد شد.

به گزارش شبکه «الاخباریه» سوریه، این توقف فعالیت از ساعت ۸ صبح فردا چهارشنبه آغاز شده و تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. طبق بیانیه این سازمان، علت این وقفه، انجام عملیات تعمیر و نگهداری فنی در سامانه‌های الکترونیکی سمت ترکیه اعلام شده است. مقامات سوری از بازرگانان و مسافران خواسته‌اند تا برنامه‌های تردد و محموله‌های خود را با این بازه زمانی تنظیم کنند.

در همین راستا، «مازن علوش»، مدیر روابط عمومی این سازمان، به رسانه‌ها خبر داد که سامانه الکترونیکی در سمت ترکیه پس از وقفه‌ای کوتاه مجددا به کار افتاده است. پیش از این و در ۱۰ نوامبر گذشته، حرکت عادی مسافران از این معابر از سر گرفته شده بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر روابط حسنه‌ای میان ترکیه و دولت انتقالی جدید در دمشق برقرار است؛ دولتی که پس از سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر سال گذشته (۱۸ آذر)، قدرت را در سوریه به دست گرفت.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ترکیه و سوریه ، تحولات سوریه
