روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر اصلاحات بودجه ۱۴۰۵ و ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروع اصلاحات بودجه و ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی از عناوین روزنامه‌های امروز است.

تجمع در بازار، هلهله در رسانه‌های معاند
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
عراقچی: ایران برای توافق بر پایه احترام و منفعت متقابل آماده است
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
تغییرات لایحه بودجه؛ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
