\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d\u0627\u062a \u0628\u0648\u062f\u062c\u0647 \u0648 \u06f4 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0648 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0641\u0639\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n