سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از حضور وزیر نفت در نشست امروز این کمیسیون و پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ضمن تشریح نشست امروز (سه شنبه ۹ دی) کمیسیون متبوع خود، بیان کرد:در جلسه امروز کمیسیون سؤالات نمایندگان از وزیر نفت با حضور ایشان و معاونین وی و مدیران عامل چهار شرکت اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سؤالات ۱۸ گروه از نمایندگان از وزیر نفت به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود، اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان قبل از جلسه انصراف دادند یا سؤال را به تعویق انداختند. در نهایت چهارنفر نماینده منتخب سوال کنندگان در کمیسیون انرژی حضور یافتند و سوالات خود را از وزیر نفت طرح کردند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در این نشست سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، مورد بررسی قرار گرفت گفت: یکی از سوالات این نماینده درباره علت عدم اقدامات اساسی در مورد افزایش برداشت از میادین مشترک بود که در نهایت یک هفته مراعا ماند تاگزارش مستند از میزان برداشت طرفین از میادین مشترک ارائه شود. سؤال دوم این نماینده درباره اقدامات وزارت نفت در زمینه افزایش صادرات گاز طبیعی بود که با توضیحات وزیر نفت در ارتباط با صادرات و سوآپ نفت با همسایگان و مشکلات ناشی از ناترازی گاز و تأمین خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع در فصل سرما قانع شدند.

وی با تاکید بر اینکه عدم اقدام مؤثر وزارت نفت در افزایش ظرفیت پالایشی کشور و بالابردن کیفیت محصولات تولیدی، دیگر سوال این نماینده بود تصریح کرد: با توضیحات و گزارش معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ارتباط با طرح‌های کیفی سازی به بهره برداری رسیده و در دست احرا، ظرفیت‌های توسعه داده شده و طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا از بخش خصوصی و منابع داخلی پالایشگاه‌ها اقناع شدند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: همچنین در این نشست رستگار یوسفی نماینده پاوه سؤال منطقه‌ای در خصوص علت عدم اجرای سند طرح‌های توسعه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در استان کرمانشاه از وزیر نفت طرح کرد؛ که در نهایت دو هفته مراعا ماند و مقرر شد طی دو هفته جلسات بررسی دقیق کارشناسی و فنی برگزار شود و با لحاظ موارد مختلف از جمله تامین خوراک و تامین مالی و موارد فنی دیگر طرح‌های مورد نظر بررسی و تصمیم گیری شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه در این نشست سوال احمد نادری نماینده تهران نیز از وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت؛ بیان کرد: سؤال ملی در خصوص علت کندی پیشرفت پروژه فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی بود که با توضیحات وزیر و معاونین ایشان قانع کننده نبود و مقرر شد جلسات فنی و کارشناسی بعدی جهت بررسی میزان پیشرفت هاب‌های مختلف پروژه فشار افزایی پارس جنوبی با حضور مسئولین اجرایی مربوطه، نماینده منتخب سوال کنندگان و نماینده‌ای از کمیسیون انرژی برگزار شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین در این نشست سوالات سید کریم معصومی نماینده فومن و شفت از وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت. علت عدم تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی وزارت نفت، علت عدم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه تامین خوراک مورد نیاز پالایشگاه‌های کوچک مقیاس

و علت ترک فعل‌ها و قصور در حوزه ایمنی پالایشگاه‌ها سوالات این نماینده بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان بیان کرد:، اما توضیحات وزیر و معاونین ایشان قانع کننده نبود و مقرر شد جلسات فنی و کارشناسی بعدی جهت بررسی دقیق‌تر با حضور مسئولین اجرایی مربوطه، نماینده منتخب سوال کنندگان و نماینده‌ای از کمیسیون انرژی برگزار شود.

منبع: ایسنا