سرمربی تیم فوتبال سپاهان تمایل زیادی برای جذب محمد عمری و دانیال ایری در نقل و انتقالات زمستانی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان در حالی قهرمان نیم فصل اول شده است، که مدیران باشگاه قصد دارند تیم خود را بری نیم فصل دوم تقویت کنند تا بعد از چند سال ناکامی، جام قهرمانی را در پایان فصل بالای سر ببرند.

شنیده می شود که محرم نویدکیا علاقه خاصی به سبک بازی محمد عمری وینگر تکنیکی پرسپولیس دارد و به مدیران باشگاه سپاهان اعلام کرده برای جذب این بازیکن اقدام کنند.

همچنین سپاهان با نظر نویدکیا به دنبال دانیال ایری است و پرسپولیس رقیب سپاهان در مذاکره با ذوب آهن به دنبال جذب این بازیکن است.

به هر حال باید دید کدامیک از تیم ها می توانند دانیال ایری را به خدمت بگیرند.