ممدانی با انتصاب یک وکیل جنجالی سوری-آمریکایی به عنوان مشاور حقوقی شهر نیویورک مجددا توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، انتصاب رمزی قاسم، استاد حقوق و مدافع حقوق بشر، را به عنوان مشاور حقوقی ارشد در تیم جدید شهرداری خود اعلام کرد.

قاسم به خاطر کار‌های دانشگاهی‌اش در دانشگاه سیتی نیویورک و رهبری پروژه‌های حقوقی دفاع از مهاجران، مسلمانان و کسانی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تحت تأثیر سیاست‌های امنیت ملی قرار گرفته‌اند، شناخته شده است.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این اقدام نشان دهنده تمرکز شهردار جدید نیویورک بر عدالت کیفری و حقوق اقلیت‌ها در شهر است.

این اعلام با انتقاد شدید رسانه‌های محافظه‌کار آمریکا مواجه شد که تاکید کردند قاسم از متهمان پرونده‌های مربوط به القاعده، از جمله احمد الدربی، محکوم به شرکت در حمله به یک تانکر نفت فرانسوی در یمن، و همچنین فعالانی که تظاهرات طرفدار فلسطین را در دانشگاه‌های آمریکا رهبری می‌کردند، مانند محمود خلیل، فعال فلسطینی، دفاع کرده است.

در مقابل، سایر رسانه‌ها این انتصاب را به عنوان ادامه سابقه قاسم در دفاع از کسانی که او قربانیان نقص در سیستم قضایی می‌داند، معرفی کردند.

شایان ذکر است رمزی قاسم، با اصالت سوری، در بیروت متولد شد و سال‌های اولیه زندگی خود را در رفت و آمد بین بیروت، بغداد، دمشق و عمان گذراند و سپس برای تکمیل تحصیلات متوسطه در سوئیس اقامت گزید. سپس به آمریکا نقل مکان کرد و در آنجا تحصیلات حقوقی خود را به پایان رساند و شهروند این کشور شد.

شایان ذکر است که ممدانی، که در انتخابات شهرداری نیویورک پیروز شد، قرار است در ژانویه ۲۰۲۶ سمت جدید خود را بر عهده بگیرد.

منبع: آرتی

برچسب ها: شهردار نیویورک ، مسلمانان آمریکا
