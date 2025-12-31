باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی منتخبین هفته پنجم لیگ برتر والیبال بانوان به شرح زیر اعلام شد:
امتیازآورترین بازیکن
مهسا لقمانی | مهرگان شیراز
بهترین حملهکننده
الهه پورصالح | فولاد مبارکه سپاهان
بهترین مدافع
هانیه محتشمی پور | ملوان
بهترین سرویس زننده
فاطمه عنایت | مس رفسنجان
بهترین دریافتکننده
نگار هاشمی | شهرداری تبریز
بهترین توپگیر
زهرا مغانی | سایپا تهران
بهترین پاسور
غزاله بستان | شهرداری تبریز
رقابتهای لیگ برتر والیبال بانوان در ۲ گروه برگزار میشود و در پایان هفته پنجم تیمهای سایپا در گروه ۱ و آر کا البرز در گروه ۲ در صدر قرار دارند.
منبع: فدراسیون والیبال