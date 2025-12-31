باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - تیم فوتبال استقلال فردا در آخرین بازی از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم فوتبال سپاهان می‌رود تا پرونده لیگ برتر در دور رفت بسته شود و این در حالی است که ۳ بازیکن این تیم در صورت دریافت کارت زرد در دیدار با سپاهان، هفته اول از دور برگشت مقابل تراکتور را از دست خواهند داد.

یاسر آسانی، منیر الحدادی و صالح حردانی ۳ بازیکن کلیدی تیم فوتبال استقلال نفراتی هستند که در آستانه محرومیت قرار دارند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان فردا در ورزشگاه نقش جهان از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه به میدان می‌روند.