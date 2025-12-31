دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک از ورود دستگاه قضائی به موضوع عملکرد برخی دهیاران در سیلاب اخیر این شهرستان خبر داد و گفت: شماری از مسئولان و دهیاران به دلیل کوتاهی در اجرای اقدامات پیشگیرانه، برای ادای توضیحات به دادستانی احضار شدند.
محمدجواد پارسانیا گفت: با توجه به وقوع سیلاب اخیر در حوزه شهرستان جاسک که موجب وارد شدن خسارات به برخی مناطق و روستاها شد و همچنین بروز گلایههایی از سوی مردم درباره عملکرد برخی دهیاران، دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه به موضوع ورود کرده است.
وی با اشاره به هشدارهای پیش از بارندگی توسط دستگاههای متولی افزود: بررسیها نشان داد علیرغم تلاش گسترده مدیران و مسئولان شهری و روستایی برای کنترل بحران، تعدادی از دهیاران و برخی از دستگاههای مرتبط، اقدامات لازم را پیش از وقوع سیل انجام ندادهاند. به همین منظور، این افراد جهت ادای توضیحات و انجام سایر اقدامات قانونی به دفتر دادستانی احضار شدند و در صورت ترک فعل با آنها برخورد قانونی می شود.