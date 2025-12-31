باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در رابطه با بحث راننده محوری، مطالعات مربوط به این موضوع از قبل انجام شده و بر اساس اطلاعات و معیار‌هایی که می‌توان از این اطلاعات استفاده کرد، جمع‌بندی معیار‌ها انجام شده است و پیش‌نویس اولیه مربوط به اصلاح این مقررات نیز تهیه و در حال بررسی است. با توجه به صحبت‌های قبلی، تلاش بیمه مرکزی بر این است که ان‌شاءالله بتوانیم این مقررات را در موعد تعیین‌شده در کشور اجرایی کنیم.

او ادامه داد: مطالعات انجام شده و معیار‌هایی که اطلاعات مربوط به آن در دسترس بوده، برای تحلیل و سنجش اثری که بر میزان تعهدات رشته شخص ثالث می‌گذارد، احصاء شده است. بر اساس این معیارها، پیش‌نویس اولیه مقررات تهیه و تنظیم شده که در سیر مراحل بررسی و تصویب قرار دارد و در تلاش هستیم تا در همان موعد مقرر این مقررات را اجرایی کنیم.