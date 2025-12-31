امروز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۴۸ میلیون تومان
نیم سکه ۸۳ میلیون تومان
ربع سکه ۵۰ میلیون تومان
سکه گرمی  ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان
