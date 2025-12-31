باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۸ میلیون تومان
|نیم سکه
|۸۳ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۰ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان