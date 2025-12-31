باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال، اخبار در گوشی از باشگاه استقلال حاکی از این است که ساپینتو اگر در بازی با سپاهان شکست بخورد از سرمربیگری آبیها برکنار میشود.
باشگاه استقلال این شایعات را به نوعی تکذیب کرد، اما امروز اخبار حاشیهای جدیدی پیرامون باشگاه استقلال منتشر شد و گفته میشود پیروز قربانی یکی از گزینههای اصلی استقلالیها برای جانشینی ساپینتو است و این در حالی است که پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی است.
باشگاه استقلال به زودی این موضوع را تکذیب رسمی خواهد کرد، اما آنچه واضح است که در آستانه بازی استقلال و سپاهان شاید این موضوع به نوعی یک عامل انگیزشی برای ساپینتو و بازیکنان استقلال است و احتمال میرود ۲ دسته خواهان انتشار چنین اخباری باشند.
دسته اول رقبای استقلال برای نتیجه نگرفتن این تیم شایعاتی را پیرامون نیمکت این تیم منتشر کردهاند و دسته دوم خود آبیها برای ایجاد انگیزه به ساپینتو و به نوعی ضرب الاجل برای مرد پرتغالی است که البته یک حُسن مهمتر برای استقلال دارد و اینکه اگر ساپینتو برکنار شود پیروز قربانی هم میتواند نامزد سرمربیگری استقلال باشد.
به هر حال پس از بازی با استقلال شاید تغییرات در نیمکت رخ بدهد و باید منتظر نتیجه بازی سپاهان بمانیم.