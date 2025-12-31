کارشناسان اجتماعی تأکید دارند که جشن‌های مذهبی، با ترکیب برنامه‌های حضوری و دیجیتال و مشارکت واقعی مردم، می‌توانند شادی جمعی، تعاملات مثبت و سرمایه اجتماعی را در جامعه تقویت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعیاد و مناسبت‌های مذهبی به ویژه در ماه های رجب و شعبان، نه تنها فرصتی برای شادی و معنویت فردی، بلکه بستری مؤثر برای تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی هستند.

اعیاد مذهبی، به ویژه مناسبت‌های مربوط به اهل بیت علیهم السلام در ماه های رجب و شعبان، ظرفیت بالایی برای تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای رفتارهای اخلاقی دارند.

بر اساس دیدگاه کارشناسان، این مناسبت‌ها با فراهم آوردن فضایی برای شادی جمعی و مشارکت مردمی، می‌توانند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را افزایش دهند. افزایش اعتماد اجتماعی موجب می‌شود افراد به صورت خودجوش در مناسبت‌ها شرکت کرده و رفتارهای اخلاقی را بر پایه ارزش‌های جمعی دنبال کنند. جامعه‌ای که شادی و نشاط را در مناسبت‌های دینی و فرهنگی خود بگنجاند، نه تنها پویا و سالم‌تر خواهد بود، بلکه زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی آن نیز فراهم می‌شود. شادی‌های دینی فراتر از لذت فردی، باعث کاهش تنش‌ها، افزایش تعاملات مثبت و تقویت حس تعلق فرهنگی میان افراد می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد محدود کردن برنامه‌ها به گروه خاصی از جامعه، اثرگذاری شادی‌های دینی را کاهش می‌دهد و مانع بهره‌گیری گسترده مردم از ظرفیت‌های موجود می‌شود. استفاده هوشمندانه از فضای مجازی و فناوری‌های نوین، به ویژه برای جوانان، امکان دسترسی گسترده به برنامه‌های فرهنگی و شادی‌آفرین را فراهم کرده و می‌تواند مکمل برنامه‌های حضوری باشد. ترکیب برنامه‌های حضوری و دیجیتال، همراه با مشارکت فعال مردم، تقویت اعتماد و تمرکززدایی از ساختارهای تصمیم‌گیری، کلید موفقیت در بهره‌گیری از مناسبت‌های دینی به عنوان ابزار ارتقای رفتارهای اجتماعی و اخلاقی است.

به اعتقاد کارشناسان اجتماعی و فرهنگی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، برنامه‌ریزی فراگیر و مشارکت واقعی مردم، نه تنها تجربه شادی دینی را گسترده‌تر می‌کند، بلکه به تقویت سرمایه اجتماعی، همبستگی فرهنگی و ارتقای هنجارهای اخلاقی در جامعه منجر می‌شود و اعیاد مذهبی را به فرصتی ارزشمند برای تعالی اجتماعی تبدیل می‌کند.

منبع: خبر آنلاین

برچسب ها: جشن های مذهبی ، اعیاد مذهبی
