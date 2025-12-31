افزایش مرگ‌ومیر و موج بی‌سابقه مهاجرت معکوس، نرخ رشد جمعیت اسرائیل را برای نخستین‌بار در تاریخ این رژیم به زیر یک درصد رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تجزیه و تحلیل جدید نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت در رژیم تروریستی اسرائیل در سال جاری میلادی به حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته است که کمترین میزان از زمان تاسیس این رژیم تروریستی به شمار می‌رود؛ این امر نشان‌دهنده ورود این رژیم به یک مرحله جمعیت شناسی متفاوت است.

این تحلیل که توسط مرکز «تائوب» انجام شده، نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۵۰ میلادی، سرعت رشد جمعیت در رژیم تروریستی اسرائیل به‌ندرت به کمتر از ۱.۵ درصد در سال رسیده بود، اما برآورد‌های امسال برای نخستین بار رشد زیر ۱ درصد را نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۰۱ هزار نفر (تقریبا ۱ درصد) افزایش جمعیت ثبت شده است.

تحلیل مرکز تائوب و سایر گزارش‌ها، این کاهش را با سه عامل ترکیبی مرتبط می‌دانند: افزایش تعداد مرگ‌ومیر نسبت به سال‌های گذشته، کاهش مستمر نرخ باروری در میان یهودیان و تراز مهاجرتی منفی؛ به این معنا که تعداد اسرائیلی‌هایی که این رژیم را ترک می‌کنند، از تعداد مهاجران جدید و کسانی که از خارج بازمی‌گردند، پیشی گرفته است.

تداوم این روند می‌تواند به معنای انتقال به مسیر رشدی مشابه کشور‌های اروپایی با کندی آشکار در افزایش جمعیت باشد. بحث‌های جاری در محافل پژوهشی، این تحولات را با موضوعاتی، چون بهره‌وری اقتصادی، ساختار بازار کار و همچنین نقشه‌ی سیاسی و اجتماعی آینده مرتبط می‌دانند.

منبع: آرتی

برچسب ها: شهرک نشینان صهیونیست ، جامعه یهودی
خبرهای مرتبط
متناقض‌گویی نتانیاهو؛ از وعده عادی‌سازی تا اشغالگری بیشتر
سوریه؛ میدان نبرد آنکارا و تل‌آویو
روسیه نگرانی عمیق خود را از تهدیدات اسرائیل علیه ایران ابراز کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۱۰ دی ۱۴۰۴
انشاالله منقرض میشوند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۰ دی ۱۴۰۴
خودموم عالی هستیم
۰
۰
پاسخ دادن
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
آخرین اخبار
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
۲۰۲۵؛ سال فرار بزرگ برای صهیونیست‌ها
آغاز خروج نیرو‌های ائتلاف از پایگاه «عین‌الاسد» از هفته آینده
تاکید آنکارا بر ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
شروط پارلمان عراق برای منصب ریاست‌جمهوری
خیز مجدد شورای انتقالی برای جدایی از یمن
بازداشت ۱۲۵ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
آنکارا در انتظار سفر نزدیک پوتین
طلای جهانی در مسیر ثبت بهترین رکورد ۴۶ سال اخیر
ریزش تاریخی نرخ رشد جمعیت اسرائیل
پاسخ موشکی قسد به حملات پهپادی گروه‌های وابسته به الجولانی
عقب‌نشینی ترامپ از تحریم‌های شبکه جاسوسی اسرائیل
متناقض‌گویی نتانیاهو؛ از وعده عادی‌سازی تا اشغالگری بیشتر
قطر پشت عربستان درآمد
فشار جهانی بر کی‌یف در پی حمله به اقامتگاه پوتین
دمیتریف به زلنسکی: فریب‌کاری برای تداوم جنگ بی‌فایده است
هزینه و زمان؛ دردسر تازه آمریکا در کارائیب
اعتراض کوبا به اقدامات ضد ایرانی آمریکا
جنجال‌آفرینی ممدانی با انتصاب یک وکیل سوری-آمریکایی
سوریه؛ میدان نبرد آنکارا و تل‌آویو
نتانیاهو در برزخ ترامپ؛ قمار غزه
زوال ناوگان ترامپ مقابل پهپاد ارزان