باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تجزیه و تحلیل جدید نشان میدهد که نرخ رشد جمعیت در رژیم تروریستی اسرائیل در سال جاری میلادی به حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته است که کمترین میزان از زمان تاسیس این رژیم تروریستی به شمار میرود؛ این امر نشاندهنده ورود این رژیم به یک مرحله جمعیت شناسی متفاوت است.
این تحلیل که توسط مرکز «تائوب» انجام شده، نشان میدهد که از دهه ۱۹۵۰ میلادی، سرعت رشد جمعیت در رژیم تروریستی اسرائیل بهندرت به کمتر از ۱.۵ درصد در سال رسیده بود، اما برآوردهای امسال برای نخستین بار رشد زیر ۱ درصد را نشان میدهد که تنها حدود ۱۰۱ هزار نفر (تقریبا ۱ درصد) افزایش جمعیت ثبت شده است.
تحلیل مرکز تائوب و سایر گزارشها، این کاهش را با سه عامل ترکیبی مرتبط میدانند: افزایش تعداد مرگومیر نسبت به سالهای گذشته، کاهش مستمر نرخ باروری در میان یهودیان و تراز مهاجرتی منفی؛ به این معنا که تعداد اسرائیلیهایی که این رژیم را ترک میکنند، از تعداد مهاجران جدید و کسانی که از خارج بازمیگردند، پیشی گرفته است.
تداوم این روند میتواند به معنای انتقال به مسیر رشدی مشابه کشورهای اروپایی با کندی آشکار در افزایش جمعیت باشد. بحثهای جاری در محافل پژوهشی، این تحولات را با موضوعاتی، چون بهرهوری اقتصادی، ساختار بازار کار و همچنین نقشهی سیاسی و اجتماعی آینده مرتبط میدانند.
منبع: آرتی