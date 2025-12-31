باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری- مجتبی فخریان بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس که در ابتدای فصل به قرمز‌ها پیوست و پس از آن شایعاتی در نوع نقل و انتقالات او برای درویش بوجود آمد نتوانسته است نظر اوسمار ویرا را جلب کند و در نهایت احتمال می‌رود این بازیکن به صورت قرضی به تیم ملوان بپیوندد.

گفته می‌شود این بازیکن هم برای گذراندن دوران سربازی بی میل نیست که ملوان را انتخاب کند.

پرسپولیس اگر چه هنوز لیست خروجی‌های نیم فصل را اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد اوریه، فخریان و احمد زاده در فهرست خروجی‌ها قرار خواهند گرفت.

یحیی گل‌محمدی هم خواهان به خدمت گرفتن احمد زاده است و البته ۲ بازیکن دیگر پرسپولیس هم مدنظر این سرمربی قرار دارند.