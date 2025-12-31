اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان و اهمیت اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه خط آهن هرات - مزار شریف در دیدار معاون فنی و کفیل وزارت فواید عامه افغانستان با مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مولوی عبدالکریم فاتح، معاون فنی و کفیل وزارت فواید عامه افغانستان با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

در این دیدار که در راستای ارتقای دیپلماسی ریلی دولت چهاردهم برگزار شد، مولوی محمد اسحاق صاحب‌زاده، معاون خط آهن وزارت فواید عامه افغانستان، تیم فنی این وزارت و علی‌رضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز حضور داشتند.

در این نشست، طرفین در مورد روابط اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و اجتماعی میان دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند.

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان و اهمیت اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه خط آهن هرات- مزار شریف بود

خط آهن هرات- مزار شریف- واخان به عنوان یک پروژه راهبردی، با اتصال ریلی چین به اروپا و غرب آسیا از طریق افغانستان- ایران- ترکیه، نقش مهمی در توسعه تجارت و ترانزیت منطقه و جهان ایفا خواهد کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی، تجاری و حمل و نقلی تاکید کردند و مقرر شد نشست‌های دوجانبه با حضور مدیران و پیمانکاران ایرانی و مشاوران در تهران برگزار شود تا نقشه راه اجرای این پروژه و آغاز عملیات اجرایی آن فراهم شود.

منبع:راه آهن

برچسب ها: راه آهن ، قطار
خبرهای مرتبط
برنامه حرکت قطارهای مسافری در فارس
مسافران نخستین قطار گردشگری مثلث طلایی در راه فارس
تلف شدن 5 راس گوسفند در پی برخورد قطار زنجان - تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۰ دی ۱۴۰۴
بیا و درستش کن
حالا تو صندوق عقب قطار قایم میشن
۰
۰
پاسخ دادن
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است