باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مولوی عبدالکریم فاتح، معاون فنی و کفیل وزارت فواید عامه افغانستان با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

در این دیدار که در راستای ارتقای دیپلماسی ریلی دولت چهاردهم برگزار شد، مولوی محمد اسحاق صاحب‌زاده، معاون خط آهن وزارت فواید عامه افغانستان، تیم فنی این وزارت و علی‌رضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز حضور داشتند.

در این نشست، طرفین در مورد روابط اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و اجتماعی میان دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند.

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان و اهمیت اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه خط آهن هرات- مزار شریف بود

خط آهن هرات- مزار شریف- واخان به عنوان یک پروژه راهبردی، با اتصال ریلی چین به اروپا و غرب آسیا از طریق افغانستان- ایران- ترکیه، نقش مهمی در توسعه تجارت و ترانزیت منطقه و جهان ایفا خواهد کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی، تجاری و حمل و نقلی تاکید کردند و مقرر شد نشست‌های دوجانبه با حضور مدیران و پیمانکاران ایرانی و مشاوران در تهران برگزار شود تا نقشه راه اجرای این پروژه و آغاز عملیات اجرایی آن فراهم شود.

