اداره کل هواشناسی گیلان از وزش باد گرم شدید تا خیلی شدید و احتمال خیزش و گسیل گرد و خاک تا پیش از ظهر فردا در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده تقویت فعالیت جریانات جنوبی طی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) در منطقه است.

بر این اساس، وزش باد گرم (برخی مناطق شدید تا خیلی شدید، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، افزایش نسبی دما و احتمال خیزش و گسیل گرد و خاک تا پیش از ظهر فردا (پنجشنبه ۱۱ دی ماه) مورد انتظار است.

همچنین با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی دریایی از غروب امروز تا صبح شنبه ۱۳ دی ماه شرایط دریای خزر برای اکثر فعالیت‌های دریایی نامناسب پیش بینی شده است.

در تعریف رنگ بندی هشدار نارنجی هواشناسی آمده است: اقدام ضروری، احتمال خسارت گسترده زیاد است.

از اواخر وقت فردا نیز با شمالی شدن جریانات و به تدریج طی جمعه ۱۲ دی ماه با ورود سامانه سرد و بارشی، شرایط برای افزایش ابر و مه آلود شدن هوا، روند کاهش محسوس دما، وزش باد و بارندگی (بعضی نقاط شدید، موقتی خیلی شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ و در ارتفاعات و دامنه‌ها بارش برف و کولاک تا پیش از ظهر شنبه فراهم خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، به تدریج از بعد از ظهر شنبه تا اواسط هفته آینده با برقراری جوی غالبا پایدار، آسمان صاف تا نیمه ابری، طی روز افزایش نسبی دما و در ساعات شب تا صبح در ارتفاعات و دامنه‌ها یخبندان پیش‌بینی می‌شود.