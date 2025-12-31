ثقفی گفت: به همت متخصصان ایرانی، حفاری چاه دهم در موقعیت B فاز یازده پارس جنوبی به اتمام رسید

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید رضا ثقفی، مدیرعامل پتروپارس از پایان موفقیت‌آمیز حفاری چاه دهم پلتفرم B فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد و اعلام کرد این چاه به‌زودی به مدار تولید متصل می‌شود و افزایش حدود ۲.۵ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز کشور را تضمین می‌کند.

 ثقفی با اشاره به روند توسعه این فاز راهبردی گفت: عملیات حفاری فاز ۱۱، که در مرزی‌ترین نقطه میدان مشترک پارس جنوبی قرار دارد، از سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم آغاز و در دولت سیزدهم ادامه یافت، اما تحقق جهش عملیاتی و دو برابر شدن ظرفیت تولید گاز فاز ۱۱ در ۱۷ ماه گذشته دولت چهاردهم رقم خورده است. این دستاورد حاصل وفاق و همدلی مدیران و همکاران شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرما و  پتروپارس است که با اتکای کامل به توان داخلی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان محقق شده است.

وی افزود: با وجود این پیشرفت‌ها، کمبود و ناترازی گاز در کشور یک مسئله چندساله است و به‌طور یک‌شبه قابل حل نیست، اما تیم‌های تخصصی نفت و گاز با تمام توان و تعهد شبانه‌روزی در حال تلاش‌اند تا کمبود‌ها کاهش یابد و امنیت انرژی کشور تضمین شود.

در ادامه، علی ندیران، مدیر طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پتروپارس، با اشاره به جزئیات فنی گفت: حفاری چاه SPD۱۱B-۱۴ با عبور از سازند فهلیان، اجرای زاویه‌سازی ۵۰ درجه و راندن سریع لوله جداری، با ایمنی کامل و بدون وقفه محقق شد. این دستاورد نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و همکاری شبانه‌روزی تیم‌های فنی طرح فاز ۱۱ است.

