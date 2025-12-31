همتی، اولویت نخست بانک مرکزی در شرایط کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همتی رئیس کل بانک مرکزی پس از کسب رای اعتماد از دولت و امضای حکم او توسط رییس جمهوری اسلامی ایران با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی حضور یافت.

در ابتدای این مراسم فرزین رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن تقدیر از همتی بخاطر پذیرش مس‍‍‍‍ئولیت سنگین ریاست بانک مرکزی در شرایط کنونی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف و شاخص‌های اقتصادی ارائه کرد. 

همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست ضمن تشکر از زحمات آقای فرزین و تحمل فشار‌های سنگین در بانک مرکزی در طول دوران مسئولیت ایشان تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی همواره با فشار‌های مختلف مواجه است و در ارزیابی عملکرد‌ها باید همیشه شرایط، شاخص‌ها و مسایل مختلف و مشکلات جاری در نظر گرفته شود.

همتی اولویت نخست بانک مرکزی در شرایط کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود: ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی گفت: کشور در شرایط سختی است و فشار تحریم‌ها هم وجود دارد لذا باید با کمک تمام خبرگان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان، شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برسانیم تا مردم به آرامش برسند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی تاکید کرد: در این قانون اختیارات خوبی به بانک مرکزی واگذار شده است که می‌توان از آن برای بهبود شرایط استفاده کرد.

در ادامه این جلسه اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی نیز ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی فرزین در دوره مسئولیت در بانک مرکزی، برای آقای همتی رییس کل جدید بانک مرکزی در قبال پذیرش این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق کردند.

منبع: بانک مرکزی

 

برچسب ها: عبدالناصر همتی ، بانک مرکزی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۷ ۱۱ دی ۱۴۰۴
آمدی ولی دیر آمدی حالا چرا
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۹ ۱۱ دی ۱۴۰۴
هزار تا نظر نوشتم یکی را انتشار ندادید این اقایان از نظر دانش و تجربه در حد ثبات بخشی به اقتصاد و سیاست ایران نیستند گره کار را کور تر می کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۱۱ دی ۱۴۰۴
معلوم نیست این همتی چه آتویی ازشون داره که فوری آوردنش سر کار.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۱۰ دی ۱۴۰۴
دفعه قبل آقای همتی خدمتی به بانکها کرد وآن هم سود روز شماررابه ماه شمار تبدیل کرد و چون برای بانکها خوب بود سریع هم بانکها آن را اجراکردند ونگفتند هنوز بخشنامه اش نرسیده . ببینیم این دفعه!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۱۰ دی ۱۴۰۴
الان زاکانی ها کجا هستن که جلوی همتی بایستن و بگن چرا دوباره اومدی سر کار؟
دلیلش اینه که زاکانی ها به مقام و منصب رسیدن و دیگه کاری به بقیه چیزها ندارن
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کبری وارسته نیا
۲۳:۳۳ ۱۰ دی ۱۴۰۴
حرفت درست و به موقع بود. از این زاویه دید نگاه نکرده بودم. حرفت و سوالت منطقی بود. جدی کجاهستند.
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۲۲:۲۸ ۱۰ دی ۱۴۰۴
ببینیم و تعریف کنیم!!!!
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۱۰ دی ۱۴۰۴
آزموده را آزمودن خطاست..
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۱۰ دی ۱۴۰۴
ما هم دعا میکنیم اونی که تو میگویی اتفاق بیفتد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۰ دی ۱۴۰۴
معلم تا می خواهد بره سر کار و استخدام چنان قوانین نوشتن که از صد تا فیلتر عبور می کنه
حالا یکی می خواهند رئیس بانک مرکزی اینقدر قوانین ساده هست بیا اینجا برو اونجا کیلویی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۱۰ دی ۱۴۰۴
چرا نظرات مردم نمیزارین همین هست که کلا زیر ۲۰۰نفر بازدید کننده بیشتر ندارین
۰
۱
پاسخ دادن
