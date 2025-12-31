همتی، اولویت نخست بانک مرکزی در شرایط کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همتی رئیس کل بانک مرکزی پس از کسب رای اعتماد از دولت و امضای حکم او توسط رییس جمهوری اسلامی ایران با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی حضور یافت.

در ابتدای این مراسم فرزین رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن تقدیر از همتی بخاطر پذیرش مس‍‍‍‍ئولیت سنگین ریاست بانک مرکزی در شرایط کنونی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف و شاخص‌های اقتصادی ارائه کرد.

همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست ضمن تشکر از زحمات آقای فرزین و تحمل فشار‌های سنگین در بانک مرکزی در طول دوران مسئولیت ایشان تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی همواره با فشار‌های مختلف مواجه است و در ارزیابی عملکرد‌ها باید همیشه شرایط، شاخص‌ها و مسایل مختلف و مشکلات جاری در نظر گرفته شود.

همتی اولویت نخست بانک مرکزی در شرایط کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود: ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی گفت: کشور در شرایط سختی است و فشار تحریم‌ها هم وجود دارد لذا باید با کمک تمام خبرگان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان، شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برسانیم تا مردم به آرامش برسند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی تاکید کرد: در این قانون اختیارات خوبی به بانک مرکزی واگذار شده است که می‌توان از آن برای بهبود شرایط استفاده کرد.

در ادامه این جلسه اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی نیز ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی فرزین در دوره مسئولیت در بانک مرکزی، برای آقای همتی رییس کل جدید بانک مرکزی در قبال پذیرش این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق کردند.

منبع: بانک مرکزی