با حکم مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بار دیگر جواد محمدی سکان هدایت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن را در دست گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه ذوب آهن اعلام کرد: با حکم مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بار دیگر جواد محمدی سکان هدایت این باشگاه را در دست گرفت.

جواد محمدی که پیش از این مدیریت باشگاه ذوب آهن را بر عهده داشت عضویت در هیأت مدیره و سابقه مدیرکلی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و سال ها تجربه در زمینه تدریس و مدیریت ورزشی را در کارنامه خود دارد.

در جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات علیرضا احسانی مدیرعامل اسبق و قهرمان دوومیدانی کشور ایشان به عنوان ریاست هیأت مدیره باشگاه منصوب شد. همچنین با توجه به اتمام دوره دو ساله هیأت مدیره باشگاه، آقایان عباس دارابی و حجت کرمی نیز مجددا به عضویت هیأت مدیره باشگاه منصوب گردیدند.

این جلسه که با حضور معاونین و مشاوران عالی مدیرعامل ذوب‌آهن برگزار گردید دکتر فرج زاده معاون اقتصادی- مالی شرکت سهامی ذوب آهن نیز ضمن تشکر از زحمات علیرضا احسانی که مدیریت باشگاه را در شرایطی سخت تحویل گرفتند، تغییر و تحول برای پیشرفت هر مجموعه‌ای را لازم دانست. وی در ادامه اظهار داشت: تجربیات دکتر محمدی با توجه به پیشینه بسیار موفقی که در باشگاه ذوب‌آهن و اداره کل ورزش و جوانان استان داشتند مسلما در ارتباط با موفقیت روز افزون باشگاه راهگشا خواهد بود.

 فرج زاده همچنین اظهار امیدواری کرد که از تجربیات فراوان آقای احسانی در زمینه‌های مختلف اداره امور باشگاه استفاده شود.

در ادامه علیرضا احسانی در ارتباط با پروژه‌های انجام شده در زمینه احداث خزانه چمن و سایر پروژه‌های عمرانی و پرداخت بخشی از دیون باشگاه گزارش خود را ارائه نمود.

برچسب ها: باشگاه ذوب آهن اصفهان ، مدیرعامل ذوب آهن
خبرهای مرتبط
عمری و ایری مورد توجه محرم نویدکیا
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس - مس رفسنجان؛ نبرد سر و ته جدول در کویر/ تراکتور به دنبال بازگشت به صدر جدول
لیگ برتر فوتبال؛
استقلال خوزستان ۲ - ۰ ذوب آهن/ آبی‌پوشان پس از ۹ هفته رنگ برد را دیدند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امباپه در صدر برترین گلزنان سال ۲۰۲۵ + عکس
پایان مراسم The Best/ اهدای جایزه جدید با ادغام در گلوب ساکر
سیدجلال حسینی به کادرفنی اضافه شود
نویدکیا: باید باهوش بازی کنیم/ استقلال تیم باکیفیتی است
نتایج کامل هفته دهم لیگ برتر والیبال
وضعیت مصدومیت امباپه مشخص شد
دنیامالی: نگران بودجه ورزش نیستم/ امیدوارم روزی دختران در المپیک طلا بگیرند
نهایی شدن ۲ دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران مقابل عراق
آخرین اخبار
نتایج کامل هفته دهم لیگ برتر والیبال
پایان مراسم The Best/ اهدای جایزه جدید با ادغام در گلوب ساکر
دنیامالی: نگران بودجه ورزش نیستم/ امیدوارم روزی دختران در المپیک طلا بگیرند
نویدکیا: باید باهوش بازی کنیم/ استقلال تیم باکیفیتی است
امباپه در صدر برترین گلزنان سال ۲۰۲۵ + عکس
سیدجلال حسینی به کادرفنی اضافه شود
نهایی شدن ۲ دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران مقابل عراق
وضعیت مصدومیت امباپه مشخص شد
آمار جالب دیدار‌های سپاهان - استقلال
روبرتو کارلوس دچار عوارض قلبی شد
حضور وفایی در مسابقات قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶
میکلتو و دی‌جنارو برترین والیبالیست‌های جهان در سال ۲۰۲۵
زارع: در سخت‌ترین گروه هستیم، اما ما ایرانیم/ می‌خواهیم پرچم کشورمان را بالا ببریم
مظفری‌زاده: هدف تراکتور بازگشت به جمع مدعیان است
اعزام ۱۴ فرنگی‌کار ایران به تورنمنت وهبی امره
مدیرعامل جدید باشگاه ذوب‌آهن انتخاب شد
دعوت از ۲۰ بازیکن به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان
اعلام رنکینگ جهانی ۲۰۲۵؛ علیرضا نصیری چهارمین وزنه‌بردار با سنگین‌ترین مهار
بازیکن جنجالی پرسپولیس به ملوان می‌پیوندد
دیدار استقلال سپاهان با ۶۰ هزار تماشاگر
پروژه «پیروز» شکست خورد
تاج: تیم ملی می‌تواند به دور دوم جهانی صعود کند
برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال
اسبقیان: رفتار‌های مدیریتی تاج شایسته تقدیر است/ امروز زمان تضعیف تیم ملی فوتبال نیست
یحیی بازیکنان پرسپولیس و استقلال را می‌خواهد
آیا نامه منتسب به باشگاه استقلال جعلی است؟
پر تماشاگر‌ترین تیم‌های باشگاهی ۲۰۲۵ مشخص شدند
جلسه ویژه ستاره‌های استقلال با تاجرنیا
۳ بازیکن استقلال در آستانه محرومیت
برترین‌های لیگ والیبال بانوان در هفته پنجم