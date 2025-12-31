بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حاشیه جلسه هئیت دولت با اشاره به سخنان آقای عارف در این نشست گفت: «در این سخنرانی تأکید شد که دولت به‌صورت جدی قصد دارد از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استفاده کند. در دولت، همواره موضوعات به‌صورت کارشناسی و مبتنی بر مطالعات بررسی می‌شود و پیشنهاد‌هایی برای رفع مسائل موجود به دولت و سایر مسئولان ارائه می‌گردد تا بتواند برای فعالان اقتصادی و بازاریان امیدبخش باشد.

وی افزود: تصمیماتی در خصوص تدوین یک بسته حمایتی در هیئت دولت در حال بررسی است و به نظر می‌رسد تصمیمات اساسی برای تثبیت نرخ ارز و افزایش اعتماد اصناف به سیاست‌های دولت اتخاذ خواهد شد که به‌زودی از سوی دولت اعلام می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع مالیات نیز اظهار داشت: تصمیمات مرتبط با مالیات در حال رسیدگی است و مجلس نیز این موضوع را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد اصلاحات مناسبی برای رفع نگرانی‌های بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد. جزئیات جلسات هیئت دولت همچنان در حال بررسی است و ان‌شاءالله توضیحات تکمیلی در آینده ارائه خواهد شد.»