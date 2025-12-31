باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه گیلان گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام ولادت حضرت امام علی (ع) و به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

او افزود: تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ امروز و فردا (چهارشنبه ۱۰ و پنجشنبه ۱۱ دی ماه)، همچنین از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ روز شنبه ۱۳ دی ماه در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان تصریح کرد: در محور اردبیل - آستارا و بالعکس نیز تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۳ دی ماه ممنوع شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان