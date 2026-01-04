مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:افزایش مالیات در کنار نوسان قیمت کالا‌های اساسی، فشار مضاعفی بر سفره‌های مردم وارد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جلال محمودزاده مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال آینده گفت: براساس بودجه ۱۴۰۵، سهم نفت به کمتر از ۵ درصد رسیده و در عوض مالیات های سنگینی جای نفت را گرفته است.

به گفته وی، افزایش مالیات به طور مستقیم و غیرمستقیم از جیب مردم تامین می شود و در مقابل تورم ۳۷ تا ۴۰ درصد است که افزایش مالیات در کنار نوسان قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر سفره های مردم وارد می کند.

محمودزاده ادامه داد: اگر مجموع تراکنش های حساب شخصی افراد از یک میلیارد تومان فراتر رود، به عنوان حساب تجاری زیر ذره بین امور مالیاتی قرار می گیرد یا اگر کسب و کارها،فروش سالانه از ۱۳ تا ۱۴ میلیاردتومان فراتر رود، فرد مکلف به تهیه فاکتور سامانه مودیان مالیات خواهد شد.

مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: علی رغم آنکه تورم عملا ۴۰ درصد است، از این رو با افزایش حقوق کارمندان و کارگران قدرت خرید این آحاد جامعه کمتر خواهد شد.

به گفته وی، در بودجه سال آینده به جای رفع معضل و مشکل اساسی تورم و کاهش ارزش پول ملی، با حذف چهارصفر از پول ملی صورت مسئله را حذف کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اثرات مالیات در تمامی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات خود را نشان می دهد، گفت: اثرات مالیات در بخش کشاورزی اثر خود را در نهاده های دامی، ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات مدرن، سیستم های نوین آبیاری و حمل و نقل خود را نشان می دهد. همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی در بودجه سال آینده منجر به کوچک شدن سفره خانوار می شود.

 

