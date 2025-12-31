نفرات اعزامی کشتی فرنگی ایران به تورنمنت وهبی امره ترکیه معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتی جام وهبی امره ترکیه اعلام شد.
اسامی نفرات اعزامی ایران به این رقابتها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری - مهدی کمالی
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری
۶۳ کیلوگرم: رضا بهمنی - علی حاجیوند
۶۷ کیلوگرم: محمد اسکندری
۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی - کیا رستمی
۷۷ کیلوگرم: علیاصغر سام دلیری
۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند
۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استادمحمد معمار
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان - توحید محبی
۱۳۰ کیلوگرم: آرمان طهماسبی
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: بابک ولی محمدی - قهرمان خورشیده
رقابتهای کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در آنتالیا برگزار میشود.