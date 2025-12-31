باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر مسعود پزشکیان در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران گفت: عزم و اراده برای برنامه ریزی ها جهت رفع بی ثباتی ارز و حل مشکلات اقتصادی در قالب تشکیل کارگروه ها و سامانه ها در حال پیگیری است.

وی افزود: ٢٢ نفر از افراد خبره برای مدیریت بانک مرکزی معرفی شدند و دکتر همتی با رای اکثریت باتوجه به سوابق علمی و اجرایی این مسیولیت را برعهده گرفت.

دکتر پزشکیان گفت: کارشناسی در امور، بدون جناح بازی و سیاسی بازی در اولویت قرار دارد.

وی اضافه کرد: مهمترین کار هم اکنون کنترل هزینه های غیرضروری بویژه در مصرف انرژی، برق، گاز، بنزین و .... با تاکید بر مصرف بهینه است.

به گفته وی؛ روزانه نزدیک به ٩ میلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید می‌شود، درصورتی که هر فرد تنها ١٠ درصد صرفه جویی در انرژی داشته باشد روزانه معادل ٩٠٠ هزار بشکه نفت و گاز به کشور کمک خواهد شد.

رییس جمهور گفت: سال آینده به حول قوه الهی مشکی نخواهیم داشت و در حال حاضر احداث ۶ هزار مگا وات پنل خورشیدی در دست اجراست.

دکتر پزشکیان اضافه کرد: امسال ۵ درصد کاهش مصرف انرژی را شاهد بودیم.

وی یادآور شد: دغدغه صنوف در قالب کارگروه حل می‌شود و استانداران در استان ها موظف به رسیدگی به مشکلات هستند.

به گفته وی؛ جنگ اقتصادی مهمترین مسیله امروز است و باید با باورها و اعتقاد نسبت به حل مشکلات گام برداریم.

دکتر پزشکیان ادامه داد: دغدغه معیشت مردم و سفره مردم در اولویت قرار دارد و حقوق کارکنان اصلاح خواهد شد.

وی گفت: جهت جلوگیری از تورم، امسال برای اولین بار بودجه مجلس تنها با دو درصد ابلاغ شد.

دکتر پزشکیان ادامه داد: هیچ ارزی از یارانه حذف نخواهد شد و یارانه قطع نمی‌شود و به مصرف کننده نهایی تعلق می‌گیرد.

به گفته وی؛ عبور از بحران ها با همکاری اتفاق خواهد افتاد و امروزه فرماندهان جنگی، اتاق اصناف و بازرگانان هستند.

اعضای هیئت علمی باید نسبت به مشکلات جامعه اقدام کنند

وی گفت: دانشگاه‌ها، نخبگان، کارآفرینان، علما، اساتید، هنرمندان، ورزشکاران و دغدغه‌مندان برای برون‌رفت از سختی‌ها تلاش کنند. باور، انسان را به حرکت در می‌آورد، با تمام وجود برای برقراری عدالت تلاش می‌کنیم.

رییس جمهور ادانه داد: با وحدت و انسجام و دوری از اختلافات، قدرت ایران را به استعمارگران نشان خواهیم داد.