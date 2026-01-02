مدیرعامل اتحادیه دام سبک از افزایش قیمت دام زنده خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو دام زنده ۴۱۰ تا ۴۲۰ هزارتومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه چالش نهاده دامی کماکان ادامه دارد، گفت: اکنون مشکل تامین نهاده دامی رفع نشده است و تعدادی از واردکنندگان به رغم آنکه بارخود را فروختند، بارگیری نمی کنند.

به گفته وی، علی رغم آنکه بازار نهاده دامی برای مدت زمان کوتاهی به آرامش نسبی رسیده بود، اما مجدد بازار آشفته شده است.

صدردادرس با بیان اینکه عرضه دام تغییری نداشته است، افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلو دام زنده به ۴۱۰ تا ۴۲۰ هزارتومان رسیده است و علت این نوسان قیمت مربوط به مشکلات تامین نهاده دامی و فرارسیدن سرمای هوا و بارش برف و باران که بر قیمت دام اثرگذار بوده است، از شهریورماه به بعد بدلیل شرایط جوی و نبود علوفه در صحرا، قیمت دام زنده و گوشت نوساناتی داشته است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با احتساب نرخ دام زنده، قیمت هرکیلو لاشه درب کشتارگاه ۸۶۰ تا ۸۷۰ هزارتومان خواهد بود که نسبت به قبل قیمت ها افزایش داشته است. گفتنی است کشتار دام های مولد بدلیل عدم توان نگهداری دام از سوی دامدار کماکان ادامه دارد.

برچسب ها: قیمت دام ، بازار دام ، بازار گوشت قرمز
