مسابقات لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ با حضور حسین وفایی نماینده اسنوکر حرفه‌ای کشورمان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات لیگ قهرمانی اسنوکر (Championship League) ۲۰۲۶ در گروه ۱ که یک رویداد اصلی و دعوتی در تور اسنوکر جهانی (WST) محسوب می‌شود از تاریخ ۳ – ۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ – ۱۲ دی ۱۴۰۴) در سالن ماتیولی (Mattioli Arena) شهر لستر – انگلستان با حضور نماینده اسنوکر حرفه‌ای کشورمان حسین وفایی در این گروه برگزار خواهد شد و نماینده کشورمان در یک گروه ۷ نفره با شش رقیب خود به رقابت خواهد پرداخت.

چهار بازیکن برتر این گروه به مرحله بعد مسابقات راه خواهند یافت و بازیکن پنجم این گروه می‌تواند شانس خود را در گروه ۲ این مسابقات مجددا امتحان کند.

۷بازیکن حاضر در گروه ۱ این دوره از مسابقات به شرح ذیل می‌باشند:

۱- جکسون پیج (ولز) ۲- پانگ جیونشو (چین) ۳- تام فورد (انگلستان) ۴- حسین وفایی (ایران) ۵- جو اکانر (انگلستان)

 ۶- الیوت اسلیسر (انگلستان) ۷- کریس ویکلین (انگلستان)

بازیکنان به ترتیب بر اساس بیشترین امتیاز، بیشترین فریم برنده شده و کمترین فریم از دست رفته رتبه‌بندی می‌شوند. اگر این رتبه‌بندی همچنان یکسان باشد، نتیجه مسابقه (مسابقه‌های) بین بازیکنان مورد نظر، رتبه‌بندی را تعیین خواهد کرد.

برنامه مسابقات حسین وفایی با حریفان:

جمعه ۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۲ دی ۱۴۰۴)

حسین وفایی در مقابل جو اکانر - ساعت ۱۴:۳۰

حسین وفایی در مقابل جکسون پیج - ساعت ۱۷:۳۰

حسین وفایی در مقابل الیوت اسلیسر - ساعت ۲۱:۳۰

شنبه ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴)

حسین وفایی در مقابل کریس ویکلین - ساعت ۱۴:۳۰

حسین وفایی در مقابل تام فورد - ساعت ۱۶:۰۰

حسین وفایی در مقابل پانگ جیونشو - ساعت ۱۹:۰۰

برچسب ها: حسین وفایی ، اسنوکر ، اسنوکرباز
