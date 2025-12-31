کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار سهام امروز نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور – ملیکا برقی زاده کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت امروز بازار سرمایه گفت: در نیم ساعت اول معاملاتی چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، بورس با فشار فروش شدید در اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک آغاز شد و شاخص کل بیش از ۴۰ هزار واحد اُفت کرد و حدود ۶۲ درصد نماد‌ها منفی بودند؛ اما با ورود جریان‌های نقدینگی به نماد‌های بزرگ صف‌های فروش جمع آوری شد و در انتهای ساعت معاملاتی امروز بورس با مثبت بودن ۵۹ درصد نماد‌ها بسته شد.

او افزود: امروز اگر چه شاخص کل هم وزن حدود ۰.۲۷ درصد منفی شد و به عدد ۱,۱۰۴,۵۴۲ واحد رسید، اما شاخص کل با افزایش ۱.۲۱ درصد توانست جایگاه خود را بالاتر از ۴ میلیون واحد حفظ کند و محدوده ۴,۰۷۰,۰۶۵ واحد رسید که این موضوع بیانگر این است که هدف خریداران بیشتر نماد‌های بزرگ بوده است.

برقی‌زاده با اشاره به اینکه ارزش معاملات خرد در نیمه اول بازار به ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان رسید و ۳۶۹ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد، اظهار کرد: در مقابل صندوق‌های درآمد ثابت نیز ۵۲۳ میلیارد تومان خروج نقدینگی داشتند که بیانگر جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به طور کلی اگر چه دیروز خروج ۷ همت سرمایه از بازار سرمایه داشتیم، اما امروز شاهد ورود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی به بازار بودیم.

وی در پایان بیان کرد: اولین نماد تأثیرگذار بر شاخص امروز بازار فملی بود وعمده نماد‌های تأثیرگذار دیگر، نماد‌های دلاری محور بوده‌اند.