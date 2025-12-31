کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار سهام امروز نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور – ملیکا برقی زاده کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت امروز بازار سرمایه گفت: در نیم ساعت اول معاملاتی چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، بورس با فشار فروش شدید در اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک آغاز شد و شاخص کل بیش از ۴۰ هزار واحد اُفت کرد و حدود ۶۲ درصد نماد‌ها منفی بودند؛ اما با ورود جریان‌های نقدینگی به نماد‌های بزرگ صف‌های فروش جمع آوری شد و در انتهای ساعت معاملاتی امروز بورس با مثبت بودن ۵۹ درصد نماد‌ها بسته شد.

او افزود: امروز اگر چه شاخص کل هم وزن حدود ۰.۲۷ درصد منفی شد و به عدد ۱,۱۰۴,۵۴۲ واحد رسید، اما شاخص کل با افزایش ۱.۲۱ درصد توانست جایگاه خود را بالاتر از ۴ میلیون واحد حفظ کند و محدوده ۴,۰۷۰,۰۶۵ واحد رسید که این موضوع بیانگر این است که هدف خریداران بیشتر نماد‌های بزرگ بوده است.

برقی‌زاده با اشاره به اینکه ارزش معاملات خرد در نیمه اول بازار به ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان رسید و ۳۶۹ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد، اظهار کرد: در مقابل صندوق‌های درآمد ثابت نیز ۵۲۳ میلیارد تومان خروج نقدینگی داشتند که بیانگر جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به طور کلی اگر چه دیروز خروج ۷ همت سرمایه از بازار سرمایه داشتیم، اما امروز شاهد ورود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی به بازار بودیم.

وی در پایان بیان کرد: اولین نماد تأثیرگذار بر شاخص امروز بازار فملی بود وعمده نماد‌های تأثیرگذار دیگر، نماد‌های دلاری محور بوده‌اند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
اصلاح شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۹ همت عبور کرد
ریزش بیش از ۱۰۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۰ دی ۱۴۰۴
کدوم سهام پول که ارزشش بیاد پایین سهام چه ارزشی داره
۱
۱
پاسخ دادن
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است