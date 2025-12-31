باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اهوازیان گفت: هفت سال مدافعان حرم با داعش، با حمایت ده‌ها کشور، جنگیدند و حتی یک انفجار در داخل کشور رخ نداد، اما در یک جنگ ۱۲روزه چندین شهید دادیم؛ خسارتی که به گفته او نتیجه همان طرز تفکری است که امروز برخی آن را درک نمی‌کنند و صرفاً به تحلیل‌های سطحی بسنده می‌کنند.

اخیراً هم‌زمان با ایام سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، دستخطی از این شهید بزرگوار برای نخستین‌بار منتشر شد؛ متنی پرمعنا که انتشار آن بار دیگر ابعاد راهبردی حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه را برجسته و چرایی این حضور را با بیانی روشن و مستند یادآور می‌کند. در بخشی از این یادداشت آمده است: «اگر این سد شکست، همه این سرزمین‌ها، همه این انسان‌ها به مصیبتی دچار می‌شوند که تاریخ گذشته مغول‌ها در مقابل آن هیچ خواهد بود. اما چه کنم که برخی روشنفکرنماها می‌خندند و فکر می‌کنند ما برای بقای یک شخص، یعنی بشار، می‌جنگیم؛ نمی‌دانند این جبهه، جبهه دفاع از انسانیت است، نه فقط دفاع از اسلام؛ این جبهه دفاع از اسلام است، نه فقط از شیعه. این جبهه دفاع از ایران است، نه فقط شیعه؛ این جبهه دفاع از همه انسان‌های بی‌خبر در خانه‌ها و خیابان‌ها و تجارتخانه‌هاست.» به همین جهت، سردار اهوازیان، همرزم و رفیق شهید سپهبد قاسم سلیمانی، با اشاره به انتشار این دستخط در گفت‌وگو با فارس درباره چرایی حضور در جبهه‌های سوریه، تأکید کرد: نگاه حاج قاسم، نگاهی فراتر از مرزبندی‌های مذهبی و سیاسی و مبتنی بر دفاع از انسان و بشریت بود. وی در توضیح این رویکرد گفت: «وقتی از عملیات دفاعی حاج قاسم صحبت می‌کنیم، اگر آن را صرفاً به دفاع از اسلام یا یک جغرافیا تقلیل بدهیم، دچار خطا شده‌ایم. اسلام به ما آموخته که انسان، مأمور دفاع از بشریت و از هستیِ خداست. حاج قاسم دقیقاً همین را در عمل ثابت کرد.»