باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اهوازیان گفت: هفت سال مدافعان حرم با داعش، با حمایت دهها کشور، جنگیدند و حتی یک انفجار در داخل کشور رخ نداد، اما در یک جنگ ۱۲روزه چندین شهید دادیم؛ خسارتی که به گفته او نتیجه همان طرز تفکری است که امروز برخی آن را درک نمیکنند و صرفاً به تحلیلهای سطحی بسنده میکنند.
اخیراً همزمان با ایام سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، دستخطی از این شهید بزرگوار برای نخستینبار منتشر شد؛ متنی پرمعنا که انتشار آن بار دیگر ابعاد راهبردی حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه را برجسته و چرایی این حضور را با بیانی روشن و مستند یادآور میکند.در بخشی از این یادداشت آمده است:«اگر این سد شکست، همه این سرزمینها، همه این انسانها به مصیبتی دچار میشوند که تاریخ گذشته مغولها در مقابل آن هیچ خواهد بود. اما چه کنم که برخی روشنفکرنماها میخندند و فکر میکنند ما برای بقای یک شخص، یعنی بشار، میجنگیم؛ نمیدانند این جبهه، جبهه دفاع از انسانیت است، نه فقط دفاع از اسلام؛ این جبهه دفاع از اسلام است، نه فقط از شیعه.این جبهه دفاع از ایران است، نه فقط شیعه؛ این جبهه دفاع از همه انسانهای بیخبر در خانهها و خیابانها و تجارتخانههاست.»به همین جهت، سردار اهوازیان، همرزم و رفیق شهید سپهبد قاسم سلیمانی، با اشاره به انتشار این دستخط در گفتوگو با فارس درباره چرایی حضور در جبهههای سوریه، تأکید کرد: نگاه حاج قاسم، نگاهی فراتر از مرزبندیهای مذهبی و سیاسی و مبتنی بر دفاع از انسان و بشریت بود.وی در توضیح این رویکرد گفت: «وقتی از عملیات دفاعی حاج قاسم صحبت میکنیم، اگر آن را صرفاً به دفاع از اسلام یا یک جغرافیا تقلیل بدهیم، دچار خطا شدهایم. اسلام به ما آموخته که انسان، مأمور دفاع از بشریت و از هستیِ خداست. حاج قاسم دقیقاً همین را در عمل ثابت کرد.»
سردار اهوازیان با اشاره به نگاه اعتقادی شهید سلیمانی افزود: «حاج قاسم یک ثابت فکری داشت؛ میگفت ای نشستگان در پیشگاه خدابه ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. همین جمله، کل قصه را روشن میکند. یعنی ای جماعتی که فقط حرف میزنید، توهین کنید و تحلیل میدهید؛ اگر نمیتوانید کاری در عمل انجام بدهید، لااقل از فرصت سکوت استفاده کنید.»وی با تأکید بر بعد انسانی شخصیت شهید سلیمانی تصریح کرد: «حاج قاسم ناجی انسانها بود. در سوریه دیدیم که او مسیحی نجات میداد، دروزی نجات میداد، شیعه و سنی را نجات میداد، عرب و غیرعرب برایش تفاوتی نداشت. این افق نگاه حاج قاسم بود.»این همرزم شهید سلیمانی با انتقاد از برخی تحلیلهای سطحی گفت: «متأسفانه بعضی از افراد که قدرت تحلیل ندارند، با انتقادهای خودشان فضای واقعی ماجرا را مخدوش میکنند. ما یک قاعده داریم؛ اگر نمیتوانید درست توضیح بدهید، خواهش میکنم سکوت کنید و حال رزمنده و حاج قاسم را درک کنید.»
سردار اهوازیان ادامه داد: «ما صحنههای زیادی دیدیم که حاج قاسم با ادبیات مردم همان منطقه همراهی میکرد، با فرهنگ آنها همراهی میکرد. یعنی إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ. هرچه از نقطه عروج حاج قاسم فاصله میگیریم، تحلیلها بیشتر میشود، چون مصداقها کمتر دیده میشود. اما اصل محور همان محوری است که ادبیات حاج قاسم و یارانش بر جهان حاکم کردند.»وی با اشاره به نتایج راهبرد شهید سلیمانی پس از گذشت شش سال گفت: «امروز میبینید ادبیات حاج قاسم در جهان حاکم شده است. اگر نیروهای حشدالشعبی روی مرزها ایستادهاند، اگر در نقاط مختلف منطقه مقاومت ادامه دارد، اگر دشمن با همه توان وارد شده اما به نتیجه نرسیده، همه اینها ثمره کاری است که حاج قاسم انجام داد؛ کاری که در تمام مناطق جواب داد و خودش را نشان داد.»این رزمنده خطاب به منتقدان افزود: «من بهعنوان خادمالشهدا به جماعتی که امروز دور از تحلیل هستند، میگویم بیایید واقعیات را ببینید، رزم قاسم را ببینید، اتفاقاتی را که افتاده ببینید. ما شیعه امیرالمؤمنین(ع) هستیم؛ آنجا که حضرت علی(ع) فرمودند: بهترین دفاع، هجوم است. بهترین دفاع، حمله به ساختار دشمن است، نه اینکه صبر کنیم دشمن به خانه ما بیاید.»سردار اهوازیان با مقایسه شرایط منطقهای خاطرنشان کرد: «ما هفت سال مدافعان حرم را داشتیم که با داعش میجنگیدند؛ دهها کشور از آنها حمایت میکردند، اما یک ترقه هم در کشور ما منفجر نشد. اما در یک جنگ ۱۲روزه دیدید تقریباً چندین شهید تقدیم کردیم. این خسارت، نتیجه همان طرز تفکری است که امروز بعضیها نمیفهمند و فقط تحلیل میدهند.»
منبع: فارس