سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق حقوق‌بگیران به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی درباره نشست عصر سه‌شنبه ۱۰ دی ماه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به خبرنگاران گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم امروز برای اعضای کمیسیون تلفیق مسئله افزایش حقوق بود. البته تاکید می‌کنم این مصوبه کمیسیون تلفیق است که رای آورده است و هنوز در صحن تایید نشده است.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق تصمیم پلکانی معکوس به جهت افزایش حقوق کسانی که حقوق پایین می‌گیرند اتخاذ شد تا اولا به کسانی که در دهک‌های پایین قرار دارند کمک شود و ثانیا افزایش حقوق برای همه اعمال شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره میانگین مصوبه کمیسیون تلفیق درباره میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: دامنه تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس خواهد بود؛ بنابراین برای افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند مثلا حقوقشان زیر ۲۰ میلیون تومان است ضریب افزایش بیشتری اعمال می‌شود و برای کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند ضریب کمتری درنظر گرفته شده است.

یوسفی در خصوص معافیت مالیاتی حقوق بگیران نیز گفت: حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است و مازاد بر ۴۰ میلیون تومان به صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود. مثلا اگر کسی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند حقوق وی تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است و ۵ میلیون تومان مابقی مشمول مالیات می‌شود. البته این تصمیم‌ها برای رسیدن به مرحله اجرا نیاز به بررسی و تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دارد.

