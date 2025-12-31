باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سخنرانی شب سال نوی میلادی خود گفت که مسکو معتقد است در اوکراین، پیروز خواهد شد.

پوتین از مردم خواست تا «از قهرمانان روسیه» که در اوکراین می‌جنگند، حمایت کنند و گفت: «ما به شما و پیروزی خود ایمان داریم».

او سال نو را به «مبارزان و فرماندهان» روسی در اوکراین تبریک گفت و افزود: «میلیون‌ها نفر در سراسر روسیه به شما فکر می‌کنند».

امشب، شب سال نوی میلادی و همچنین بیست و ششمین سالگرد به قدرت رسیدن پوتین است. او در شب سال نو ۱۹۹۹، زمانی که «بوریس یلتسین» کناره‌گیری کرد، رئیس جمهور روسیه شد.

سخنرانی تلویزیونی شب سال نو در روسیه، یکی از برنامه‌های اصلی تعطیلات آخر سال در این کشور است و میلیون‌ها خانوار آن را تماشا می‌کنند.

پیش از این، وزارت دفاع روسیه ویدیویی را از یک پهپاد سرنگون شده منتشر کرده و اعلام کرد که این پهپاد در حمله‌ای نافرجام به یکی از اقامتگاه‌های پوتین در نووگورود، منطقه‌ای در شمال غربی روسیه، نقش داشته است. شایان ذکر است که کی‌یف این اقدام را تکذیب کرده است.

در همین حال، روسیه می‌گوید که در نتیجه این حمله «تروریستی» در مذاکرات صلح موضع سخت‌تری اتخاذ خواهد کرد.

منبع: رویترز