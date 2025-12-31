باشگاه خبرنگاران جوان - به توصیه یک پاتولوژیست، بهتر است کاهوهایی را انتخاب کنید که متوسط و کوچک باشند، چون در نتایج آزمایشات تخصصی، کاهوهای بزرگ تر با برگهای پیر، میزان نیترات بیشتری از خود نشان داده اند.
نیترات و نیتریت ترکیباتی هستند که به طور طبیعی در آب، خاک، هوا و گیاهان از جمله سبزیجات وجود دارند که میزان آن در ریشه و غده گیاهان بیشتر از برگ آنهاست. جالب اینکه ورود این ترکیبات به بدن در حد نرمال و طبیعی نه تنها ضرری نداشته، بلکه فوایدی نیز دارد و تولید اکسید نیتریک حاصل از آنها میتواند در کاهش بروز بیماریهای قلبی ـ عروقی، سکتهها و سندرم متابولیک مفید واقع شود، اما وقتی میزان نیترات و نیتریت سبزیجات به طور مصنوعی و به واسطه کودهای نیتراته مصرفی در کشت و زرع از حد مجاز بیشتر شود و محصولات حاوی نیترات بالا، زیاد مصرف شوند یا بدن نتواند به درستی این ترکیب شیمیایی را دفع کند، ممکن است نیترات طی واکنشهایی به ترکیبات مضر به خصوص نیتروز آمین تبدیل شود و مخاطراتی برای بدن داشته باشد. بنابراین بهتر است در مصرف محصولات حاوی نیترات تعادل رعایت شود.
دکتر فاطمه امینی نجفی، پاتولوژیست، میکروبیولوژیست و مدرس دانشگاه میگوید: برای اینکه به طور آزمایشگاهی و دقیق و علمی مشخص شود چه قسمتهایی از کاهو نیترات بیشتری دارد، در آزمایشگاه تخصصی پرتو بشاش، از پنج بوته کاهوی تازه نمونه گیری انجام دادیم و از هر کاهو، مغز کاهو، برگهای جوان و برگهای بزرگ جدا و مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایشات نشان داد، مغز کاهو بیشترین میزان نیترات و بعد از آن برگهای بزرگ و پیر کاهو، نیترات بالاتری نسبت به برگهای جوان داشتند. بر این اساس توصیه میشود کاهوهایی را انتخاب کنید که متوسط و کوچک باشند، چون در نتایج ما کاهوهای بزرگ تر میزان نیترات بیشتری از خود نشان دادند. همچنین توصیه میشود که از برگهای بزرگ تر و پیر کاهو استفاده نکنید و بیشتر برگهای جوانتر را مورد استفاده قرار دهید.
دکتر مجید انوشیروانی، پزشک متخصص طب سنتی میگوید: طبیعت کاهو سرد و تر و در درجه دوم است. بدین مفهوم که مصرف مقادیر کم آن در فرد سالم با مزاج معتدل، سردیآور و تریافزا است ولی با مصرف کم، سردی و تری حاصل از خوردن کاهو آنقدر زیاد نمیشود که موجب دگرگونی زیانآور در مزاج فرد گردد.
کاهو برای کسانی که به سبب مصرف زیاد گوشت قرمز دارای خون غلیظ گرم هستند، میتواند مفید باشد. در این شرایط فرد باید کاهو را به جای یک وعده غذا یا یک میان وعده غذایی مصرف کند. در صورتی که منع طبی خاصی در کار نباشد، مصرف سالاد کاهو به همراه هویج رندهشده با مقدار اندکی آب نارنج بدین منظور قابل پیشنهاد است. همچنین کاهو تسکین دهنده تندی و تیزی اخلاط گرم و خشک صفراوی و مسکن سرفههایی است که ناشی از گرمی و خشکی باشند. کاهو ملین و ادرارآور خوبی است و کاهوی پخته برای تسکین درد سینه و زیاد کردن شیر مؤثر است.
یکی از مشهورترین خوابآورهای طبیعی، کاهو است. بطور تئوریک، مصرف ساقه مرکزی کاهو و انتهای شیرهدار برگهای کاهو بدین منظور مناسبتر است ولی به جهت انباشت نیترات در این بخشهای کاهو باید در مصرف آن جانب اعتدال رعایت شود.
زیادهروی در مصرف کاهو میل جنسی را کاهش میدهد و برای کسانی که دچار افزایش سردی و تری در معده و کبد هستند باید کاهو با احتیاط مصرف شود چون موجب ضعف هضم میشود. زیادهروی در مصرف کاهو به دلیل مزاج سرد و تری که دارد، موجب تیرگی حواس، کاهش حافظه، کندفهمی، ضعف بینایی و تولید ریح میگردد. مصلح زیانهای کاهو، نعناع و کرفس و زیره است.
