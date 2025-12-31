کیلیان امباپه ستاره فرانسوی رئال مادرید با ۳۹ گل در صدر برترین گلزنان پنج لیگ معتبر اروپایی در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵ سایت ترانسفر مارکت در گزارشی به بررسی برترین گلزنان پنج لیگ معتبر (لیگ برتر انگلیس، لالیگا، سری آ، بوندس‌لیگا و لوشامپیونه) پرداخته است.

در صدر این فهرست کیلیان امباپه فوق ستاره رئال مادرید قرار دارد. این بازیکن فرانسوی در ۲۶ بازی لالیگا در سال ۲۰۲۵، آمار باورنکردنی ۳۹ گل را به ثبت رساند.

در جایگاه دوم هری کین از بایرن مونیخ قرار دارد که همچنان به گلزنی ادامه می‌دهد و در ۱۲ ماه گذشته در ۳۳ بازی بوندس‌لیگا ۳۱ گل به ثمر رسانده است.

جایگاه سوم به ارلینگ هالند، ماشین گلزنی منچستر سیتی، می‌رسد این بازیکن نروژی از اول ژانویه تاکنون در ۳۰ بازی لیگ برتر ۲۷ گل به ثمر رسانده است.

در جایگاه چهارم، میسون گرینوود از مارسی با ۲۲ گل در ۳۴ بازی لوشامپیونه قرار دارد.

رتبه پنجم به سرهو گیراسی از بوروسیا دورتموند می‌رسد. این بازیکن گینه‌ای در سال ۲۰۲۵ در ۳۲ بازی ۲۰ گل بوندس لیگا به ثمر رسانده است.

رتبه ششم به روبرت لواندوفسکی از بارسلونا با ۱۹ گل در ۲۹ بازی لالیگا تعلق دارد.

پس از او جولیان آلوارز از اتلتیکو مادرید با ۱۹ گل در ۳۷ بازی امسال در رتبه هفتم قرار دارد.

رتبه هشتم به پاتریک شیک از بایر لورکوزن با ۱۸ گل در ۳۱ بازی بوندس لیگا تعلق دارد.

فران تورس از بارسا (۱۸ گل) و استبان لپال، مهاجم سابق آنژه و فعلی رن (۱۷ گل) در رتبه های نهم و دهم قرار دارند.