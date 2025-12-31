وزیر نفت با تأکید بر نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، گفت: این صنعت نقش مهمی در تأمین ارز، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاکنژاد روز چهارشنبه، در نشست با فعالان صنعت پتروشیمی به مناسبت هشتم دی، روز صنعت پتروشیمی، اظهار کرد: در این نشست موضوعات مهمی مطرح شد که میتوان چارچوبی برای آن تعریف کرده تا این تعاملها به شکلی سازنده و اثربخش، به حل مشکلات این بخش مهم از صنعت کشور کمک کند.
وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور و آشنایی فعالان این حوزه با جزئیات آن افزود: این شرایط ایجاب میکند بخشهای مولد بهطور ویژه مورد حمایت قرار گیرند.
اثرگذاری پتروشیمیها در بازار ارز
وزیر نفت با تأکید بر نگاه ویژه به صنعت پتروشیمی تصریح کرد: هرگاه موضوع ایفای تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی مطرح میشود، حساسیت بالای آن برای اقتصاد کشور آشکار میشود. این موضوع نشاندهنده نقش اثرگذار پتروشیمیها در بازار ارز و سایر شاخصهای اقتصادی است.
پاکنژاد بیان کرد: سهم قابل توجه این صنعت در تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و تکمیل زنجیره ارزش ایجاب میکند، مسائل آن بهطور ویژه در اولویت قرار گیرد و برای حل آنها اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه این نشست فرصت مناسبی برای طرح شفاف موضوعات بود، گفت: بسیاری از مسائل در حوزه وزارت نفت، ازجمله موضوع خوراک، قیمت و ساز وکار تعیین آن، قابل حل است.
واقعیسازی قیمت خوراک و مدیریت ناترازی انرژی
وزیر نفت تأکید کرد: اینکه تصور شود صنعتی سودآور میتواند صرفاً با اتکا به رانت خوراک، سودآوری خود را تضمین کند، انتظار قابل دفاعی نیست. باید بهتدریج به سمتی حرکت کنیم که با واقعیسازی قیمت خوراک، سودآوری صنعت نیز حفظ شود.
پاکنژاد با اشاره به اینکه در حوزه صنایع، بخش عمده مباحث به ناترازی انرژی بازمیگردد، افزود: همه میدانند ناترازی انرژی وجود دارد. رفع این ناترازی نیازمند زمان و منابع مالی قابل توجهی است و انتظار حل کامل آن در بازه یکساله، واقعبینانه نیست.
وی با بیان اینکه باید بپذیریم که در این روزها بخشهایی از صنعت عملاً با توقف یا کاهش فعالیت مواجه شدهاند، بیان کرد: با این حال، یک خط قرمز وجود دارد؛ گاز بخشهای خانگی و تجاری نباید قطع شود.
تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری مسائل
وزیر نفت با بیان اینکه یکی از اقداماتی که پتروشیمیها میتوانند انجام دهند، مشارکت در توسعه میادین گازی است، تصریح کرد: با توجه به تمرکز دولت بر رفع ناترازی انرژی، باید مسائل بهصورت مستمر رصد و بخشی از چالشها در سطح دولت مطرح شود.
وی با بیان اینکه نقش پتروشیمیها در مسئولیت اجتماعی مورد تاکید رییس جمهور است، تصریح کرد: انتظار میرود فعالان مجتمعها و شرکتهای پتروشیمی همکاری کنند تا این خواست رئیسجمهوری محقق شود؛ زیرا گسترش و ارتقای حوزه آموزشی به نفع کل کشور خواهد بود.
جمعآوری گازهای مشعل؛ اقدامی ارزشمند
وزیر نفت با بیان اینکه حضور شرکتهای پتروشیمی در جمعآوری گازهای مشعل بسیار مؤثر بوده و تا امروز نتایج قابل توجه و اثربخشی به همراه داشته است، گفت: با سرمایهگذاریهایی نهچندان زیاد، میتوانیم نسبت به آنچه از دست میرود، اقدامات مؤثری انجام دهیم.
منبع: وزارت نفت