باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فصل نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال در حالی شروع شده است، که گمانه زنی‌ها و شایعات در اطراف باشگاه تراکتور زیاد شنیده می‌شوند.

در حالی که گفته می‌شود مذاکرات خوبی بین احمد نوراللهی بازیکن شاغل در لیگ امارات و باشگاه تراکتور شده است و تنها مشکل سرخپوشان تبریزی برای عقد قراداد با نوراللهی مبلغ رضایت نامه بالای این بازیکن هست، اما این موضوع صحت ندارد.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته، نورالهی از حضور در لیگ امارات راضی هست و هیچ تمایلی به بازگشت به لیگ ایران ندارد. البته گفته می‌شود ایجنت اصلی نوراللهی، مرد شماره ۲ تراکتور است.

به هر حال بعید است که باشگاه تراکتور بخواهد رقم بیشتری از پرسپولیس برای خرید نوراللهی بدهد.

اگر نوراللهی بخواهد فوتبالش را در لیگ ایران ادامه بدهد باید مسئولان پرسپولیس زودتر از بقیه رقبا دست به کار شوند تا این بازیکن را به خدمت بگیرند.