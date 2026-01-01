رئیس‌جمهور در حکمی محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حکم انتصاب فرزین به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و ارائه نظرات راهگشا در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور در این حوزه مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدرضا فرزین

نظر به مراتب تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت «دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سند ملی برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و ارائه نظرات راهگشا در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور در این حوزه مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، محمدرضا فرزین
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۱۱ دی ۱۴۰۴
اگر کاری بلد بود همانجا انجام میداد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۱ دی ۱۴۰۴
این و همتی و غیره رو باید قویه قضائیه محاکمخ کنه نه اینکه بازم پست و مقام بگیرن و راست راست راه برن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۰۴ ۱۱ دی ۱۴۰۴
مملکت قحط الرجاله
۰
۴
پاسخ دادن
