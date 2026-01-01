باشگاه خبرنگاران جوان - گفته میشود رامین رضاییان پس از بازی استقلال و سپاهان در نشستی با تاجرنیا و ساپینتو مشکل خود را حل میکند و احتمال میرود این بازیکن در استقلال ماندگار شود.
پیش از این ساپینتو در مورد رضاییان گفته بود که این بازیکن میتواند تیم جدیدی برای خود انتخاب کند چرا که با آمادگی صالح حردانی در استقلال به او بازی نمیرسد.
رامین رضاییان یک پیشنهاد جدی از گل گهر سیرجان دارد، اما تاجرنیا قصد دارد او را حفظ کند و در این راستا باید با ساپینتو به توافق برسد.
با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال در زمستان و احتمالا تابستان آینده، حفظ بازیکنان فعلی برای مدیر استقلال اهمیت بالایی دارد.