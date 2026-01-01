باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس سوئیس اعلام کرد در پی انفجار در کافه شهرک اسکی لوکس آلپاین کران مونتانا در صبح روز پنجشنبه چندین نفر کشته و عده ای زخمی شدند.
گاتان لاتیون، سخنگوی پلیس در کانتون والیس در جنوب غربی سوئیس به آژانس فرانسهپرس گفت: «یک انفجار با منشأ ناشناخته رخ داده است.»
«چندین زخمی و چندین کشته وجود دارد.»
او گفت انفجار حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد (۰۰:۳۰ به وقت گرینویچ) در کافه ای به نام لِ کُنستِلاسیون رخ داده است که در میان گردشگران محبوب است و در حالی که شادیکنندگان سال نو را جشن میگرفتند.
تصاویر منتشر شده توسط رسانههای سوئیس یک ساختمان در حال شعلهور شدن و خدمات اورژانس در نزدیکی را نشان میداد.
او گفت: «عملیات هنوز در جریان است.»
منبع: خبرگزاری فرانسه